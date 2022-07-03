https://ria.ru/20220703/lukashenko-1799871884.html

Минск справится с вызванными внешним давлением проблемами, заявил Лукашенко

Минск справится с вызванными внешним давлением проблемами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2022

Минск справится с вызванными внешним давлением проблемами, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении по случаю Дня Независимости республики, что стране удастся справиться со всеми проблемами,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T09:56

2022-07-03T09:56

2022-07-03T09:56

в мире

санкции в отношении россии

александр лукашенко

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении по случаю Дня Независимости республики, что стране удастся справиться со всеми проблемами, связанными с оказываемым на неё внешним давлением."Отстаивая национальные интересы, развивая экономику и социальную сферу, даже в самые сложные времена мы рассчитывали только на себя, строили благополучие на усердном труде, коллективизме и взаимопомощи. И сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное экономическое и информационное давление, этот трудный опыт вновь востребован и актуален. Он дает нам уверенность, что мы справимся со всеми проблемами", - говорится в поздравлении президента.Он отметил, что "три десятилетия белорусы успешно строят собственное суверенное государство". "Нас вдохновляют пример героических предков, многовековая история, богатая культура и понимание того, что возможность свободно распоряжаться своей судьбой - наивысшая ценность для любого народа", - подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что сила белорусов в правде, единстве и патриотизме. "У нас есть родная страна, которой мы гордимся, есть армия, способная дать жесткий отпор любому агрессору, и народ-победитель, который помнит героев и ценит свободу. Именно поэтому мы смело и спокойно смотрим в будущее", - добавил президент.

https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html

https://ria.ru/20220617/peredel-1796061160.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, александр лукашенко