https://ria.ru/20220703/liviya-1799873081.html

Ливийские военные поддержали требования демонстрантов

Ливийские военные поддержали требования демонстрантов - РИА Новости, 03.07.2022

Ливийские военные поддержали требования демонстрантов

Вооруженные силы Ливии поддержали требования протестующих в стране и призвали к мирным демонстрациям, сообщается в полученном РИА Новости заявлении генштаба. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:02

2022-07-03T10:02

2022-07-03T11:10

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КАИР, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ливии поддержали требования протестующих в стране и призвали к мирным демонстрациям, сообщается в полученном РИА Новости заявлении генштаба.Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. Демонстранты напали на штаб-квартиру палаты представителей (парламент) Ливии в Тобруке и подожгли ряд кабинетов. Также демонстрация состоялась у законодательного органа в ливийской столице Триполи."Ливийские ВС объявляют, что полностью поддерживают волеизъявление народа и требования народного протеста. Требования протестующих легитимны в свете усугубившегося ливийского кризиса, отсутствия перспектив и снижения уровня жизни", - говорится в заявлении пресс-службы генштаба.В заявлении генштаб призвал протестующих не наносить вреда государственным и частным объектам инфраструктуры, организовывать мирные протесты для выработки дорожной карты выхода из кризиса.Согласно заявлению, военные не позволят ливийцам стать жертвами провокаций и будут их защищать, пока те не найдут путь к выходу из нынешнего периода к стабильному будущему.Также ВС обязались предпринять "необходимые меры для защиты независимого ливийского решения" в случае, если какая-либо из сторон попытается в одностороннем порядке "навязать ливийцам проекты и решения, соответствующие желанию внешней силы".Ранее премьер правительства национального единства Абдулхамид Дбейба поддержал протестующих и заявил, что единственным выходом из ситуации являются выборы. При этом он заявил, что проведению выборов мешают "те же, кто мешал принятию бюджета и закрыл нефтяные месторождения".В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.

https://ria.ru/20220702/liviya-1799769915.html

https://ria.ru/20220628/liviya-1798592795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, тобрук, триполи