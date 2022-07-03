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Ливийские военные поддержали требования демонстрантов - РИА Новости, 03.07.2022
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Ливийские военные поддержали требования демонстрантов
Ливийские военные поддержали требования демонстрантов - РИА Новости, 03.07.2022
Ливийские военные поддержали требования демонстрантов
Вооруженные силы Ливии поддержали требования протестующих в стране и призвали к мирным демонстрациям, сообщается в полученном РИА Новости заявлении генштаба. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:02
2022-07-03T11:10
в мире
ливия
тобрук
триполи
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КАИР, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ливии поддержали требования протестующих в стране и призвали к мирным демонстрациям, сообщается в полученном РИА Новости заявлении генштаба.Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. Демонстранты напали на штаб-квартиру палаты представителей (парламент) Ливии в Тобруке и подожгли ряд кабинетов. Также демонстрация состоялась у законодательного органа в ливийской столице Триполи."Ливийские ВС объявляют, что полностью поддерживают волеизъявление народа и требования народного протеста. Требования протестующих легитимны в свете усугубившегося ливийского кризиса, отсутствия перспектив и снижения уровня жизни", - говорится в заявлении пресс-службы генштаба.В заявлении генштаб призвал протестующих не наносить вреда государственным и частным объектам инфраструктуры, организовывать мирные протесты для выработки дорожной карты выхода из кризиса.Согласно заявлению, военные не позволят ливийцам стать жертвами провокаций и будут их защищать, пока те не найдут путь к выходу из нынешнего периода к стабильному будущему.Также ВС обязались предпринять "необходимые меры для защиты независимого ливийского решения" в случае, если какая-либо из сторон попытается в одностороннем порядке "навязать ливийцам проекты и решения, соответствующие желанию внешней силы".Ранее премьер правительства национального единства Абдулхамид Дбейба поддержал протестующих и заявил, что единственным выходом из ситуации являются выборы. При этом он заявил, что проведению выборов мешают "те же, кто мешал принятию бюджета и закрыл нефтяные месторождения".В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
https://ria.ru/20220702/liviya-1799769915.html
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в мире, ливия, тобрук, триполи
10:02 03.07.2022 (обновлено: 11:10 03.07.2022)
 
Ливийские военные поддержали требования демонстрантов

Ливийские военные перешли на сторону протестующих и поддержали их требования

© AFP 2022Автомобиль, сгоревший в результате протестов, возле здания палаты представителей в городе Тобрук, Ливия
Автомобиль, сгоревший в результате протестов, возле здания палаты представителей в городе Тобрук, Ливия - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022
Автомобиль, сгоревший в результате протестов, возле здания палаты представителей в городе Тобрук, Ливия
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КАИР, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ливии поддержали требования протестующих в стране и призвали к мирным демонстрациям, сообщается в полученном РИА Новости заявлении генштаба.
Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. Демонстранты напали на штаб-квартиру палаты представителей (парламент) Ливии в Тобруке и подожгли ряд кабинетов. Также демонстрация состоялась у законодательного органа в ливийской столице Триполи.
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"Ливийские ВС объявляют, что полностью поддерживают волеизъявление народа и требования народного протеста. Требования протестующих легитимны в свете усугубившегося ливийского кризиса, отсутствия перспектив и снижения уровня жизни", - говорится в заявлении пресс-службы генштаба.
В заявлении генштаб призвал протестующих не наносить вреда государственным и частным объектам инфраструктуры, организовывать мирные протесты для выработки дорожной карты выхода из кризиса.
Согласно заявлению, военные не позволят ливийцам стать жертвами провокаций и будут их защищать, пока те не найдут путь к выходу из нынешнего периода к стабильному будущему.
Также ВС обязались предпринять "необходимые меры для защиты независимого ливийского решения" в случае, если какая-либо из сторон попытается в одностороннем порядке "навязать ливийцам проекты и решения, соответствующие желанию внешней силы".
Ранее премьер правительства национального единства Абдулхамид Дбейба поддержал протестующих и заявил, что единственным выходом из ситуации являются выборы. При этом он заявил, что проведению выборов мешают "те же, кто мешал принятию бюджета и закрыл нефтяные месторождения".
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
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