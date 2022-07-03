https://ria.ru/20220703/gretsiya-1799881788.html

Греческие СМИ сообщили об инциденте с "суперсовременной" подводной лодкой

Греческие СМИ сообщили об инциденте с "суперсовременной" подводной лодкой - РИА Новости, 03.07.2022

Греческие СМИ сообщили об инциденте с "суперсовременной" подводной лодкой

Инцидент с "суперсовременной" подводной лодкой ВМС Греции произошёл в Эгейском море, несколько членов экипажа получили незначительные травмы, сообщает сайт... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:07

2022-07-03T11:07

2022-07-03T11:07

в мире

греция

эгейское море

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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Инцидент с "суперсовременной" подводной лодкой ВМС Греции произошёл в Эгейском море, несколько членов экипажа получили незначительные травмы, сообщает сайт militair.gr, специализирующийся на военной тематике.Инцидент произошёл в начале июня в Эгейском море с подлодкой "Пипинос", пишет издание.Всплытие подводной лодки было, по выражению издания, "ракетного типа", и в какой-то момент подлодка всплывала под углом 52 градуса. Быстрое всплытие привело к лёгким травмам нескольких членов экипажа."Что пошло не так, выясняют эксперты, которые в первую очередь изучают возможные неполадки при продувке цистерн с балластом. Возможность человеческой ошибки исключена. Наоборот, хладнокровные действия экипажа минимизировали последствия "ракетного" всплытия", - пишет издание.За несколько дней до происшествия, 3 июня, начальник генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос наградил командира подводной лодки знаком Вооруженных сил "Друг окружающей среды" за действия по охране окружающей среды в течение 2021 года.Генштаб ВМС Греции не предоставляет никакой информации по происшествию, говорится в сообщении."Поскольку суперсовременные подводные лодки были оплачены немцам греческими налогоплательщиками и доработаны не получающими зарплату рабочими на верфях Скараманга, было бы хорошо, если бы генштаб проинформировал их официально", - пишет издание.Подводная лодка "Пипинос" (S121) относится к классу U214, она была спущена на воду в октябре 2014 года.Четыре подлодки этого типа были заказаны у судостроительного концерна ThyssenKrupp Marine Systems без проведения международного конкурса. Их строительство затянулось и сопровождалось рядом скандалов. Первая лодка этой серии "Папаниколис" вошла в историю как "подводная лодка с креном" из-за ошибок кораблестроения. Греческие военные отказывались ее принять после ходовых испытаний, ссылаясь на недопустимый крен корабля. Доработка потребовала значительного времени и дополнительных средств.

https://ria.ru/20220628/moskva-1798735535.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220107/stolknovenie-1766826621.html

греция

эгейское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, эгейское море