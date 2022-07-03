https://ria.ru/20220703/gretsiya-1799881788.html
Греческие СМИ сообщили об инциденте с "суперсовременной" подводной лодкой
Греческие СМИ сообщили об инциденте с "суперсовременной" подводной лодкой - РИА Новости, 03.07.2022
Греческие СМИ сообщили об инциденте с "суперсовременной" подводной лодкой
Инцидент с "суперсовременной" подводной лодкой ВМС Греции произошёл в Эгейском море, несколько членов экипажа получили незначительные травмы, сообщает сайт... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:07
2022-07-03T11:07
2022-07-03T11:07
в мире
греция
эгейское море
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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Инцидент с "суперсовременной" подводной лодкой ВМС Греции произошёл в Эгейском море, несколько членов экипажа получили незначительные травмы, сообщает сайт militair.gr, специализирующийся на военной тематике.Инцидент произошёл в начале июня в Эгейском море с подлодкой "Пипинос", пишет издание.Всплытие подводной лодки было, по выражению издания, "ракетного типа", и в какой-то момент подлодка всплывала под углом 52 градуса. Быстрое всплытие привело к лёгким травмам нескольких членов экипажа."Что пошло не так, выясняют эксперты, которые в первую очередь изучают возможные неполадки при продувке цистерн с балластом. Возможность человеческой ошибки исключена. Наоборот, хладнокровные действия экипажа минимизировали последствия "ракетного" всплытия", - пишет издание.За несколько дней до происшествия, 3 июня, начальник генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос наградил командира подводной лодки знаком Вооруженных сил "Друг окружающей среды" за действия по охране окружающей среды в течение 2021 года.Генштаб ВМС Греции не предоставляет никакой информации по происшествию, говорится в сообщении."Поскольку суперсовременные подводные лодки были оплачены немцам греческими налогоплательщиками и доработаны не получающими зарплату рабочими на верфях Скараманга, было бы хорошо, если бы генштаб проинформировал их официально", - пишет издание.Подводная лодка "Пипинос" (S121) относится к классу U214, она была спущена на воду в октябре 2014 года.Четыре подлодки этого типа были заказаны у судостроительного концерна ThyssenKrupp Marine Systems без проведения международного конкурса. Их строительство затянулось и сопровождалось рядом скандалов. Первая лодка этой серии "Папаниколис" вошла в историю как "подводная лодка с креном" из-за ошибок кораблестроения. Греческие военные отказывались ее принять после ходовых испытаний, ссылаясь на недопустимый крен корабля. Доработка потребовала значительного времени и дополнительных средств.
https://ria.ru/20220628/moskva-1798735535.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220107/stolknovenie-1766826621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, эгейское море
Греческие СМИ сообщили об инциденте с "суперсовременной" подводной лодкой
Militair: в Эгейском море произошел инцидент с подводной лодкой ВМС Греции "Пипинос"
АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости.
Инцидент с "суперсовременной" подводной лодкой ВМС Греции произошёл в Эгейском море, несколько членов экипажа получили незначительные травмы, сообщает сайт militair.gr
, специализирующийся на военной тематике.
Инцидент произошёл в начале июня в Эгейском море
с подлодкой "Пипинос", пишет издание.
Всплытие подводной лодки было, по выражению издания, "ракетного типа", и в какой-то момент подлодка всплывала под углом 52 градуса. Быстрое всплытие привело к лёгким травмам нескольких членов экипажа.
"Что пошло не так, выясняют эксперты, которые в первую очередь изучают возможные неполадки при продувке цистерн с балластом. Возможность человеческой ошибки исключена. Наоборот, хладнокровные действия экипажа минимизировали последствия "ракетного" всплытия", - пишет издание.
За несколько дней до происшествия, 3 июня, начальник генштаба национальной обороны Греции
Константинос Флорос наградил командира подводной лодки знаком Вооруженных сил "Друг окружающей среды" за действия по охране окружающей среды в течение 2021 года.
Генштаб ВМС Греции не предоставляет никакой информации по происшествию, говорится в сообщении.
"Поскольку суперсовременные подводные лодки были оплачены немцам греческими налогоплательщиками и доработаны не получающими зарплату рабочими на верфях Скараманга, было бы хорошо, если бы генштаб проинформировал их официально", - пишет издание.
Подводная лодка "Пипинос" (S121) относится к классу U214, она была спущена на воду в октябре 2014 года.
Четыре подлодки этого типа были заказаны у судостроительного концерна ThyssenKrupp Marine Systems без проведения международного конкурса. Их строительство затянулось и сопровождалось рядом скандалов. Первая лодка этой серии "Папаниколис" вошла в историю как "подводная лодка с креном" из-за ошибок кораблестроения. Греческие военные отказывались ее принять после ходовых испытаний, ссылаясь на недопустимый крен корабля. Доработка потребовала значительного времени и дополнительных средств.