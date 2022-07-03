https://ria.ru/20220703/grad-1799879194.html

Силы ДНР за сутки уничтожили одну украинскую РСЗО "Град"

Силы ДНР за сутки уничтожили одну украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 03.07.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили одну украинскую РСЗО "Град"

Военные ДНР совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:46

2022-07-03T10:46

2022-07-03T10:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg

ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Военные ДНР совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины