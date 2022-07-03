https://ria.ru/20220703/grad-1799879194.html
Силы ДНР за сутки уничтожили одну украинскую РСЗО "Град"
Силы ДНР за сутки уничтожили одну украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 03.07.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили одну украинскую РСЗО "Град"
Военные ДНР совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:46
2022-07-03T10:46
2022-07-03T10:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Военные ДНР совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Силы ДНР за сутки уничтожили одну украинскую РСЗО "Град"
Силы ДНР и России за сутки уничтожили одну РСЗО "Град" и подавили две огневые точки ВСУ