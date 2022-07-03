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Лондон ищет предлог, чтобы отправить флот в Черное море, заявил Лавров - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/flot-1799912202.html
Лондон ищет предлог, чтобы отправить флот в Черное море, заявил Лавров
Лондон ищет предлог, чтобы отправить флот в Черное море, заявил Лавров - РИА Новости, 03.07.2022
Лондон ищет предлог, чтобы отправить флот в Черное море, заявил Лавров
Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:25
2022-07-03T20:34
специальная военная операция на украине
борис джонсон
черное море
россия
украина
сергей лавров
великобритания
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Этот кризис продовольственный используется в самых разных целях - не только в сфере пропаганды - обелить Украину и лишний раз навесить всех собак, извините за грубое выражение, на Москву. Но и если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам - они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Каждый должен делать выводы, исходя из реальных фактов: кто и как справлялся с коронавирусной инфекцией, сейчас занимается энергетическим кризисом, кто пытается спекулировать грубейшим образом на продовольственной безопасности, обвиняя Россию в том, в чём наша страна абсолютно не виновата и к чему полностью не причастна", - подчеркнул министр.По словам главы российского дипведомства, в действия западных политиков сейчас можно наблюдать "много проявлений "судорог"."Всё это происходит на фоне резкого ухудшения положения "дома" (в западных странах), и согласно таким принципам неолиберальной демократии требует отвлечения внимания населения, тем более с учетом того, что каждые 2, 3, 4 года надо идти на выборы, отвечать за выполнение своих обещаний, а удивить особо нечем", - добавил Лавров.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220703/soglashenie-1799903302.html
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черное море
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7 495 645-6601
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Лавров: Лондон ищет предлог для ввода своего флота в Черное море
Лавров: Лондон ищет предлог для ввода своего флота в Черное море
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борис джонсон, черное море, россия, украина, сергей лавров, великобритания
14:25 03.07.2022 (обновлено: 20:34 03.07.2022)
 
Лондон ищет предлог, чтобы отправить флот в Черное море, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Лондон Лондон ищет предлог, чтобы отправить флот в Черное море

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Этот кризис продовольственный используется в самых разных целях - не только в сфере пропаганды - обелить Украину и лишний раз навесить всех собак, извините за грубое выражение, на Москву. Но и если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам - они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Каждый должен делать выводы, исходя из реальных фактов: кто и как справлялся с коронавирусной инфекцией, сейчас занимается энергетическим кризисом, кто пытается спекулировать грубейшим образом на продовольственной безопасности, обвиняя Россию в том, в чём наша страна абсолютно не виновата и к чему полностью не причастна", - подчеркнул министр.
По словам главы российского дипведомства, в действия западных политиков сейчас можно наблюдать "много проявлений "судорог".
"Всё это происходит на фоне резкого ухудшения положения "дома" (в западных странах), и согласно таким принципам неолиберальной демократии требует отвлечения внимания населения, тем более с учетом того, что каждые 2, 3, 4 года надо идти на выборы, отвечать за выполнение своих обещаний, а удивить особо нечем", - добавил Лавров.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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