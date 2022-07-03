https://ria.ru/20220703/ebeko-1799860919.html

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 03.07.2022

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Пепловый выброс зафиксировали ученые в воскресенье на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T07:41

2022-07-03T07:41

2022-07-03T11:26

происшествия

эбеко

новости - туризм

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пепловый выброс зафиксировали ученые в воскресенье на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России.По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799738340.html

эбеко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, эбеко, новости - туризм