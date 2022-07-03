07:41 03.07.2022 (обновлено: 11:26 03.07.2022)
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил двухкилометровый столб пепла
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пепловый выброс зафиксировали ученые в воскресенье на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России.
"Информация о том, что днём 3 июля на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в южном направлении", - говорится в сообщении.
По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.