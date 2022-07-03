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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 03.07.2022
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 03.07.2022
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Пепловый выброс зафиксировали ученые в воскресенье на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T07:41
2022-07-03T11:26
происшествия
эбеко
новости - туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пепловый выброс зафиксировали ученые в воскресенье на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России.По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799738340.html
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происшествия, эбеко, новости - туризм
07:41 03.07.2022 (обновлено: 11:26 03.07.2022)
 
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил двухкилометровый столб пепла

© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пепловый выброс зафиксировали ученые в воскресенье на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России.
"Информация о том, что днём 3 июля на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в южном направлении", - говорится в сообщении.
По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 05:28
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
 
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