https://ria.ru/20220703/donbass-1799930151.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку

Украинские войска менее чем за десять минут обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР, выпустив 11 снарядов крупного калибра, заявило представительство... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:11

2022-07-03T16:11

2022-07-03T16:11

в мире

макеевка

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за десять минут обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР, выпустив 11 снарядов крупного калибра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.08 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220703/obstrel-1799917883.html

макеевка

украина

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, украина, авдеевка