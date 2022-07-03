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Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку - РИА Новости, 03.07.2022
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Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку
Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку
Украинские войска менее чем за десять минут обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР, выпустив 11 снарядов крупного калибра, заявило представительство... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:11
2022-07-03T16:11
в мире
макеевка
украина
авдеевка
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за десять минут обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР, выпустив 11 снарядов крупного калибра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.08 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, макеевка, украина, авдеевка
16:11 03.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке и Александровке 11 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за десять минут обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР, выпустив 11 снарядов крупного калибра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.08 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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