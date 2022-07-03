https://ria.ru/20220703/donbass-1799930151.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку
Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку
Украинские войска менее чем за десять минут обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР, выпустив 11 снарядов крупного калибра, заявило представительство... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:11
2022-07-03T16:11
2022-07-03T16:11
в мире
макеевка
украина
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за десять минут обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР, выпустив 11 снарядов крупного калибра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.08 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799917883.html
макеевка
украина
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, авдеевка
Украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке и Александровке 11 снарядов