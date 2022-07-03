https://ria.ru/20220703/donbass-1799864004.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, снарядами калибром 122, 152 и 155... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:37

2022-07-03T08:37

2022-07-03T08:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, снарядами калибром 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 05.30 по 08.10 в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк. В общей сложности было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220702/obstrel-1799845043.html

донецк (днр)

ясиноватая

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая