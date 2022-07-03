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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/donbass-1799864004.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, снарядами калибром 122, 152 и 155... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:37
2022-07-03T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, снарядами калибром 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 05.30 по 08.10 в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк. В общей сложности было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), ясиноватая
08:37 03.07.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В Донецке заявили, что украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Ясиноватую и Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, снарядами калибром 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 05.30 по 08.10 в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк. В общей сложности было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Ясиноватая
 
 
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