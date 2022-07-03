https://ria.ru/20220703/bezhentsy-1799851944.html

Британский офицер выставил на улицу многодетную семью с Украины

Британский офицер выставил на улицу многодетную семью с Украины - РИА Новости, 03.07.2022

Британский офицер выставил на улицу многодетную семью с Украины

Британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которых ранее приютил в своем доме, сообщает The Daily Mail. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T02:51

2022-07-03T02:51

2022-07-03T02:51

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украина

хэмпшир

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которых ранее приютил в своем доме, сообщает The Daily Mail.Случай произошел в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир. Семья из Киева в составе девяти человек, включая пятерых детей и двух пожилых женщин, оказалась в Великобритании после двух месяцев проживания в Польше.Как рассказал глава семейства Максим Хирик, жители Фэрхема Дадли и Келли Мальстер согласились приютить их в рамках государственной программы в небольшом доме, который остался им в наследство от умершего родственника. По словам киевлянина, изначально хозяева отнеслись к ним с теплотой и гостеприимством, и даже встретили их по прибытии в местный аэропорт.Однако несколько недель назад без какого-либо предупреждения Мальстеры разорвали соглашение о предоставлении жилья, беженцам дали срок до 15 июля, чтобы покинуть дом. В беседе с The Daily Mail Хирик заявил, что его родные "немного злы" и "очень расстроены" решением британцев."Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют <…> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен", - заявил украинец. По словам мужчины, его семья очень хочет остаться в Фэрхеме, так как здесь они могут "начать жизнь заново", при этом "обратного пути на Украину не будет".Как выяснили журналисты, 40-летний владелец дома Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота с 20-летним стажем, он служил в Афганистане, Бахрейне, а также участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи. У британца есть двое детей.В Совете графства Хэмпшир сообщили украинцам, что ищут для них новый дом, предупредив при этом, что беженцы могут оказаться в отеле за много миль от их последнего места размещения. Сам Хирик заявил, что связался с пятью местными агентами по недвижимости, однако те, услышав о его семье, "просто говорили "нет" и вешали трубку"."Частные домовладельцы требуют арендную плату на шесть месяцев вперед, прежде чем даже начать рассматривать нас. Я надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели, и это даст нам шанс, по крайней мере, попытаться занять свое место", - рассказал киевлянин. В результате часть средств на аренду жилья семья смогла собрать благодаря краудфандингу. При этом Мальстеры никак не прокомментировали свое решение в отношении беженцев.

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html

https://ria.ru/20220701/bezhentsy-1799723951.html

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в мире, украина, хэмпшир, киев, великобритания