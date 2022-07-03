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При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799966389.html
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T21:28
2022-07-03T21:28
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
белгород
россия
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов.Ранее Гладков говорил, что при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных, погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.Он уточнил, что в понедельник должен получить сметы, перечислить авансовые платежи, которые пойдут на приобретение стройматериалов, в первую очередь профлиста на кровлю и стеклопакетов.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.
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ситуация в днр и лнр, белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, вячеслав гладков
21:28 03.07.2022
 
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о повреждении 65 домов из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденный дом в Белгороде
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Поврежденный дом в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов.
Ранее Гладков говорил, что при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных, погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
"Шестьдесят пять домов частично или полностью повреждено, а точнее пять домов полностью повреждено, а остальные требуют дополнительной экспертизы", - заявил губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в понедельник должен получить сметы, перечислить авансовые платежи, которые пойдут на приобретение стройматериалов, в первую очередь профлиста на кровлю и стеклопакетов.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.
Разрушенный жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
12:32
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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