https://ria.ru/20220703/belgorod-1799966389.html

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов - РИА Новости, 03.07.2022

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждены 65 домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:28

2022-07-03T21:28

2022-07-03T21:28

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов.Ранее Гладков говорил, что при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных, погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.Он уточнил, что в понедельник должен получить сметы, перечислить авансовые платежи, которые пойдут на приобретение стройматериалов, в первую очередь профлиста на кровлю и стеклопакетов.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799879524.html

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ситуация в днр и лнр, белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, вячеслав гладков