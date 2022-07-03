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СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины

СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины - РИА Новости, 03.07.2022

СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины

По факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:15

2022-07-03T15:15

2022-07-03T15:39

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

украина

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 3 июля украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства жителей города Белгорода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, украина