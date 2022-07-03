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СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799921511.html
СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины
СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины - РИА Новости, 03.07.2022
СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины
По факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:15
2022-07-03T15:39
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
украина
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 3 июля украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства жителей города Белгорода.
белгород
украина
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происшествия, белгород, украина
15:15 03.07.2022 (обновлено: 15:39 03.07.2022)
 
СК возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины

СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВыбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

Разрушенные дома в Белгороде
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

Поврежденный дом в Белгороде
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

Поврежденный жилой дом в Белгороде
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
По данным ведомства, 3 июля украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства жителей города Белгорода.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородУкраина
 
 
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