https://ria.ru/20220703/belgorod-1799920480.html

В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ

В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ

В Белгороде создан информационный центр на базе 19-й управы для горожан, пострадавших в результате ночного происшествия, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:11

2022-07-03T15:11

2022-07-03T15:41

происшествия

вячеслав гладков

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. В Белгороде создан информационный центр на базе 19-й управы для горожан, пострадавших в результате ночного происшествия, сообщил мэр города Антон Иванов.Он уточнил, что для частных домов может потребоваться экспертиза, по ее результатам будет приниматься решение о ремонте или строительстве. Все затраты регион берет на себя.Пресс-служба правительства сообщила, что создан единый телефонный номер 122, на который владельцы пострадавших сегодняшней ночью домов могут сообщить об ущербе. Эти сообщения позволят быстрее обобщить информацию и определиться с объёмом требуемых работ. Операторы линии 122 принимают звонки круглосуточно.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

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происшествия, вячеслав гладков, белгород, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины