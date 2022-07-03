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В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
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В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ
В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ
В Белгороде создан информационный центр на базе 19-й управы для горожан, пострадавших в результате ночного происшествия, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:11
2022-07-03T15:41
происшествия
вячеслав гладков
белгород
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. В Белгороде создан информационный центр на базе 19-й управы для горожан, пострадавших в результате ночного происшествия, сообщил мэр города Антон Иванов.Он уточнил, что для частных домов может потребоваться экспертиза, по ее результатам будет приниматься решение о ремонте или строительстве. Все затраты регион берет на себя.Пресс-служба правительства сообщила, что создан единый телефонный номер 122, на который владельцы пострадавших сегодняшней ночью домов могут сообщить об ущербе. Эти сообщения позволят быстрее обобщить информацию и определиться с объёмом требуемых работ. Операторы линии 122 принимают звонки круглосуточно.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799879524.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:11 03.07.2022 (обновлено: 15:41 03.07.2022)
 
В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле ВСУ

В Белгороде создали информационный центр для пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоврежденный дом в Белгороде
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Поврежденный дом в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. В Белгороде создан информационный центр на базе 19-й управы для горожан, пострадавших в результате ночного происшествия, сообщил мэр города Антон Иванов.
"Сегодня до 22.00 я нахожусь там. Адрес: ул. Маяковского, 20б. Можете прийти лично или задать все вопросы по телефонам 112 и 122. Также мои заместители продолжают обход домов. Наша задача - как можно скорее все восстановить. Для этого обобщаем поступающую информацию и совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируем ремонтные работы", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что для частных домов может потребоваться экспертиза, по ее результатам будет приниматься решение о ремонте или строительстве. Все затраты регион берет на себя.
Пресс-служба правительства сообщила, что создан единый телефонный номер 122, на который владельцы пострадавших сегодняшней ночью домов могут сообщить об ущербе. Эти сообщения позволят быстрее обобщить информацию и определиться с объёмом требуемых работ. Операторы линии 122 принимают звонки круглосуточно.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
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