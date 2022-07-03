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Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка - РИА Новости, 03.07.2022
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Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка - РИА Новости, 03.07.2022
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у мальчика, пострадавшего при обстреле Белгорода, сотрясение мозга, контузия глазных яблок и... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:25
2022-07-03T14:25
происшествия
белгород
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у мальчика, пострадавшего при обстреле Белгорода, сотрясение мозга, контузия глазных яблок и легкие ссадины на лице, прогноз врачей благоприятный.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали."Выехал в больницу к пострадавшему ребёнку. У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и лёгкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет. Так же, как нет необходимости перевода ребёнка в федеральный центр. По желанию родителей, готовы отправить его в санаторий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков
14:25 03.07.2022
 
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка

Губернатор Гладков: у ребенка, пострадавшего при обстреле Белгорода, сотрясение мозга

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВыбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у мальчика, пострадавшего при обстреле Белгорода, сотрясение мозга, контузия глазных яблок и легкие ссадины на лице, прогноз врачей благоприятный.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
"Выехал в больницу к пострадавшему ребёнку. У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и лёгкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет. Так же, как нет необходимости перевода ребёнка в федеральный центр. По желанию родителей, готовы отправить его в санаторий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС РФ рядом с пострадавшими жилыми домами в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
13:49В России
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до четырех, заявил Гладков
 
ПроисшествияБелгородРоссияВячеслав Гладков
 
 
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