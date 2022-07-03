https://ria.ru/20220703/belgorod-1799912526.html

Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка

Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка - РИА Новости, 03.07.2022

Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у мальчика, пострадавшего при обстреле Белгорода, сотрясение мозга, контузия глазных яблок и... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:25

2022-07-03T14:25

2022-07-03T14:25

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у мальчика, пострадавшего при обстреле Белгорода, сотрясение мозга, контузия глазных яблок и легкие ссадины на лице, прогноз врачей благоприятный.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали."Выехал в больницу к пострадавшему ребёнку. У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и лёгкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет. Так же, как нет необходимости перевода ребёнка в федеральный центр. По желанию родителей, готовы отправить его в санаторий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/zhertvy-1799907528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков