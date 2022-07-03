https://ria.ru/20220703/belgorod-1799908775.html
Сенатор назвала украинский удар по Белгороду реакцией на освобождение ЛНР
Сенатор назвала украинский удар по Белгороду реакцией на освобождение ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
Сенатор назвала украинский удар по Белгороду реакцией на освобождение ЛНР
Ракетный удар Украины, предназначенный для жилых домов в Белгороде и Курске - это реакция на полное освобождение ЛНР союзными войсками, заявила сенатор от Крыма РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:59
2022-07-03T13:59
2022-07-03T13:59
в мире
украина
белгород
курск
ольга ковитиди
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ракетный удар Украины, предназначенный для жилых домов в Белгороде и Курске - это реакция на полное освобождение ЛНР союзными войсками, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Преднамеренный ракетный удар, нанесенный Украиной по жилым кварталам Курска и Белгорода и перехваченный российскими системами ПВО, является реакцией на полное освобождение Луганской Народной Республики", - написала политик в своем Telegram-канале.По ее словам, коллективный Запад теряет свой контроль над Украиной и пытается компенсировать это агрессией против России. "Поскольку военная спецоперация развивается системно, поступательно, успешно, коллективный Запад, системно вооружающий Украину, на этом не остановится . Мы должны понимать, что это разведка боем", - подчеркнула она.По мнению Ковитиди, такими выпадами Киев проверяет работу российской ПВО, политическую и военную составляющую Российского государства, а также реакцию общества."Реагировать нужно. Оперативно. Понятно. Жестко. С использованием имеющегося военно-стратегического и политического потенциала. Основные игроки нам понятны - их болевые точки тоже. Ответить должны все причастные", - сказала она.Сенатор полагает, что надлежащая оценка происходящему будет дана Верховным главнокомандующим РФ "с последующими соответствующими поручениями Министерству обороны, МИД, а также всем необходимым должностным лицам".
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799904049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белгород, курск, ольга ковитиди
Сенатор назвала украинский удар по Белгороду реакцией на освобождение ЛНР
Сенатор Ковитиди назвала удар Киева по российской территории реакцией на освобождение ЛНР