https://ria.ru/20220703/belgorod-1799908775.html

Сенатор назвала украинский удар по Белгороду реакцией на освобождение ЛНР

Сенатор назвала украинский удар по Белгороду реакцией на освобождение ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022

Сенатор назвала украинский удар по Белгороду реакцией на освобождение ЛНР

Ракетный удар Украины, предназначенный для жилых домов в Белгороде и Курске - это реакция на полное освобождение ЛНР союзными войсками, заявила сенатор от Крыма РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:59

2022-07-03T13:59

2022-07-03T13:59

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украина

белгород

курск

ольга ковитиди

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ракетный удар Украины, предназначенный для жилых домов в Белгороде и Курске - это реакция на полное освобождение ЛНР союзными войсками, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Преднамеренный ракетный удар, нанесенный Украиной по жилым кварталам Курска и Белгорода и перехваченный российскими системами ПВО, является реакцией на полное освобождение Луганской Народной Республики", - написала политик в своем Telegram-канале.По ее словам, коллективный Запад теряет свой контроль над Украиной и пытается компенсировать это агрессией против России. "Поскольку военная спецоперация развивается системно, поступательно, успешно, коллективный Запад, системно вооружающий Украину, на этом не остановится . Мы должны понимать, что это разведка боем", - подчеркнула она.По мнению Ковитиди, такими выпадами Киев проверяет работу российской ПВО, политическую и военную составляющую Российского государства, а также реакцию общества."Реагировать нужно. Оперативно. Понятно. Жестко. С использованием имеющегося военно-стратегического и политического потенциала. Основные игроки нам понятны - их болевые точки тоже. Ответить должны все причастные", - сказала она.Сенатор полагает, что надлежащая оценка происходящему будет дана Верховным главнокомандующим РФ "с последующими соответствующими поручениями Министерству обороны, МИД, а также всем необходимым должностным лицам".

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799904049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, белгород, курск, ольга ковитиди