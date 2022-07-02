https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799731172.html
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2022
На юге Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T00:54
2022-07-02T00:54
2022-07-02T00:54
в мире
иран
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 21.32 пятницы по времени UTC (00.32 субботы мск). Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220624/zemletryasenie-1797789890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
На юге Ирана произошло землетрясение
В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,0 балла