https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799731172.html

На юге Ирана произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2022

На юге Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T00:54

2022-07-02T00:54

2022-07-02T00:54

в мире

иран

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 21.32 пятницы по времени UTC (00.32 субботы мск). Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220624/zemletryasenie-1797789890.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран