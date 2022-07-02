https://ria.ru/20220702/zdunov-1799788938.html

Глава Мордовии поздравил участников Сабантуя на четырех языках

Глава Мордовии поздравил участников Сабантуя на четырех языках - РИА Новости, 02.07.2022

Глава Мордовии поздравил участников Сабантуя на четырех языках

Глава Мордовии Артем Здунов поздравил гостей Всероссийского сельского Сабантуя на четырех языках, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:13

2022-07-02T15:13

2022-07-02T15:15

республика мордовия

общество

россия

казань

астрахань

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов поздравил гостей Всероссийского сельского Сабантуя на четырех языках, сообщает пресс-служба главы республики.На праздник окончания полевых работ в Мордовию съехались официальные делегации 24 регионов России, а также президент Татарстана Рустам Минниханов."Глава Мордовии обратился к гостям с приветствием на русском, двух мордовских - мокшанском и эрзянском, а также татарском языках. Руководитель республики особо отметил, что Всероссийский Сабантуй в Мордовии проводится в Год культурного наследия народов России и в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Он поблагодарил за то, что региону доверили провести этот праздник единения и дружбы", - говорится в сообщении.Здунов рассказал, что в Мордовии проживают более 40 тысяч татар, которые вносят существенный вклад в развитие региона своим трудом и любовью к родной земле. "Наша республика дала татарской культуре таких выдающихся писателей, как Хади Такташ, Шариф Камал, Абдрахман Абсалямов. Мордовию и Татарстан связывает имя легендарного летчика, Героя Советского Союза, почетного гражданина Мордовии и города Казани Михаила Девятаева. Веками живущие рядом русские, татары, мордва вместе, плечом к плечу, делят радости и печали, добиваются общих побед и праздники тоже отмечают вместе. К этому нас обязывает история, это нам завещали предки. Потому что в этом многонациональном единстве – наша сила, сила нашей великой страны", - отметил глава республики.В свою очередь президент Татарстана, приветствуя всех участников и гостей Сабантуя, отметил популярность этого праздника, который широко отмечается в 58 регионах России и 35 странах мира.Театрализованное представление, показанное гостям на главной фестивальной площадке Сабантуя, красочно рассказало историю татарского народа в России и в Мордовии."Гости осмотрели этнодеревню, где были представлены промыслы районов Мордовии и Татарстана. На подворье Лямбирского района Здунову предложили поиграть в национальную татарскую игру "Разбей горшок". Считается, что если игрок с завязанными глазами разобьет горшок с первого раза, то у него исполнится заветное желание. Глава Мордовии успешно справился с этой задачей", - отмечается в сообщении.Всероссийский сельский Сабантуй – 2023 состоится в Астрахани. Глава Мордовии передал эстафету праздника руководителю администрации Астраханской области Павлу Паутову.

https://ria.ru/20220702/sabantuy-1799751132.html

https://ria.ru/20220627/mordoviya-1798529560.html

россия

казань

астрахань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, казань, астрахань, артем здунов