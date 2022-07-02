https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799753512.html

В Узбекистане задержали организаторов массовых беспорядков

В Узбекистане задержали организаторов массовых беспорядков - РИА Новости, 02.07.2022

В Узбекистане задержали организаторов массовых беспорядков

Группа организаторов беспорядков в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, задержана, они пытались захватить органы власти региона,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:11

2022-07-02T10:11

2022-07-02T11:00

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799755039_0:395:2366:1726_1920x0_80_0_0_bea8f41b3bc8d63834ea6f034777cae1.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Группа организаторов беспорядков в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, задержана, они пытались захватить органы власти региона, говорится в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.Накануне МВД Узбекистана сообщило, что незаконная демонстрация прошла в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный был порядок восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства."Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия", - говорится в заявлении на сайте парламента автономии. В тексте говорится, что все задержанные будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.По данным местных властей, провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.В соответствии с решением парламента, всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

https://ria.ru/20220701/uzbekistan-1799697690.html

https://ria.ru/20220620/konstitutsiya-1796707862.html

узбекистан

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, каракалпакстан