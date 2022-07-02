https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799753512.html
В Узбекистане задержали организаторов массовых беспорядков
В Узбекистане задержали организаторов массовых беспорядков - РИА Новости, 02.07.2022
В Узбекистане задержали организаторов массовых беспорядков
Группа организаторов беспорядков в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, задержана, они пытались захватить органы власти региона,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:11
2022-07-02T10:11
2022-07-02T11:00
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Группа организаторов беспорядков в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, задержана, они пытались захватить органы власти региона, говорится в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.Накануне МВД Узбекистана сообщило, что незаконная демонстрация прошла в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный был порядок восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства."Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия", - говорится в заявлении на сайте парламента автономии. В тексте говорится, что все задержанные будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.По данным местных властей, провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.В соответствии с решением парламента, всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
https://ria.ru/20220701/uzbekistan-1799697690.html
https://ria.ru/20220620/konstitutsiya-1796707862.html
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РИА Новости
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, каракалпакстан
10:11 02.07.2022 (обновлено: 11:00 02.07.2022)
В Узбекистане задержали организаторов массовых беспорядков
Власти Узбекистана: в Нукусе задержали организаторов массовых беспорядков
ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Группа организаторов беспорядков в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, задержана, они пытались захватить органы власти региона, говорится в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.
Накануне МВД Узбекистана
сообщило, что незаконная демонстрация прошла в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан
в Узбекистане, из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный был порядок восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства.
"Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия", - говорится в заявлении на сайте парламента автономии. В тексте говорится, что все задержанные будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
По данным местных властей, провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".
"В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий", - отмечается в заявлении.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
на прошлой неделе предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.
В соответствии с решением парламента, всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.