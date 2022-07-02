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Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский

Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский - РИА Новости, 02.07.2022

Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский

Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил в Белостоке глава... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T17:14

2022-07-02T17:14

2022-07-02T23:28

польша

германия

в мире

ярослав качиньский

вторая мировая война (1939-1945)

украина

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ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил в Белостоке глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.По словам Качиньского, тему репараций нельзя предавать забвению."Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы", — сказал он.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно утверждали, что не намерены делать этого: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от них в 1953 году.

https://ria.ru/20220701/posol-1799496275.html

польша

германия

украина

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польша, германия, в мире, ярослав качиньский, вторая мировая война (1939-1945), украина