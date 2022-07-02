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Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский - РИА Новости, 02.07.2022
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Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский
Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский - РИА Новости, 02.07.2022
Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский
Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил в Белостоке глава... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T17:14
2022-07-02T23:28
польша
германия
в мире
ярослав качиньский
вторая мировая война (1939-1945)
украина
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ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил в Белостоке глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.По словам Качиньского, тему репараций нельзя предавать забвению."Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы", — сказал он.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно утверждали, что не намерены делать этого: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от них в 1953 году.
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польша, германия, в мире, ярослав качиньский, вторая мировая война (1939-1945), украина
17:14 02.07.2022 (обновлено: 23:28 02.07.2022)
 
Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский

Польский политик Качиньский заявил о намерении страны добиваться репараций от Германии

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил в Белостоке глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается", — сказал политик.

По словам Качиньского, тему репараций нельзя предавать забвению.
"Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы", — сказал он.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно утверждали, что не намерены делать этого: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от них в 1953 году.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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