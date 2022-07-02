https://ria.ru/20220702/provokatsii-1799810135.html

Запад заинтересован в провокациях против Минска и Москвы, заявил Лукашенко

Запад заинтересован в провокациях против Минска и Москвы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2022

Запад заинтересован в провокациях против Минска и Москвы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад заинтересован в новых провокациях против Минска и Москвы. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:27

2022-07-02T18:27

2022-07-02T22:09

белоруссия

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александр лукашенко

нато

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад заинтересован в новых провокациях против Минска и Москвы.По его словам, ЕС и НАТО заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, чтобы утопить "нас и Россию... и через Россию подобраться к главному сопернику - Китаю".Он отметил, что Западу не удалось объединить весь мир против Белоруссии и России. "Им нужны новые провокации, чтобы показать нас, белорусов и россиян, в страшном виде", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики."Ближний Восток, Пакистан, Индия, Китай, ядерные державы, да и вся Азия спокойны. Кто выжидает, но не поддерживает то, что делают натовцы на Украине", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что Запад будет стремиться очернить Минск и Москву и привел в пример провокацию в Буче, обвинения в проблемах с вывозом зерна с Украины, которые Москва категорически отвергала.Лукашенко добавил, что очередным шагом по обострению является тема транзита в Калининград."Американцы приказали прежде всего полякам и литовцам работать на обострение для того, чтобы и здесь, как и на Украине, затеять новую войну", - подчеркнул Лукашенко.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20220701/obedinenie-1799523777.html

https://ria.ru/20220701/davlenie-1799569833.html

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россия

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белоруссия, россия, александр лукашенко, нато, евросоюз, украина, москва, минск