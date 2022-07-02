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В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
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В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ
В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ
Более трех тысяч мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину 2022 года, сообщил Sky News. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T02:59
2022-07-02T05:12
в мире
великобритания
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более трех тысяч мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину 2022 года, сообщил Sky News.По данным телеканала, всего за шесть месяцев этого года в Великобританию таким путем прибыли 12,7 тысячи мигрантов. Как отмечается, в среднем на борту каждой лодки находились 33 человека.В последние годы Великобритания стала часто подвергаться критике из-за ее миграционной политики, в частности, со стороны Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В мае прошлого года управление заявило, что подход правительства можно назвать "почти неоколониальным", поскольку он создает двухуровневую систему, неспособную остановить поток мигрантов.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.В апреле Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции. Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
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в мире, великобритания
02:59 02.07.2022 (обновлено: 05:12 02.07.2022)
 
В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ

Sky News: в июне в Британию через Ла-Манш прибыли на лодках более трех тысяч мигрантов

© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант
Мигрант - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более трех тысяч мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину 2022 года, сообщил Sky News.
По данным телеканала, всего за шесть месяцев этого года в Великобританию таким путем прибыли 12,7 тысячи мигрантов. Как отмечается, в среднем на борту каждой лодки находились 33 человека.
В последние годы Великобритания стала часто подвергаться критике из-за ее миграционной политики, в частности, со стороны Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В мае прошлого года управление заявило, что подход правительства можно назвать "почти неоколониальным", поскольку он создает двухуровневую систему, неспособную остановить поток мигрантов.
За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
В апреле Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
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