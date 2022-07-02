https://ria.ru/20220702/migranty-1799735141.html

В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ

В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022

В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ

Более трех тысяч мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину 2022 года, сообщил Sky News. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T02:59

2022-07-02T02:59

2022-07-02T05:12

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более трех тысяч мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину 2022 года, сообщил Sky News.По данным телеканала, всего за шесть месяцев этого года в Великобританию таким путем прибыли 12,7 тысячи мигрантов. Как отмечается, в среднем на борту каждой лодки находились 33 человека.В последние годы Великобритания стала часто подвергаться критике из-за ее миграционной политики, в частности, со стороны Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В мае прошлого года управление заявило, что подход правительства можно назвать "почти неоколониальным", поскольку он создает двухуровневую систему, неспособную остановить поток мигрантов.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.В апреле Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции. Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.

https://ria.ru/20220626/migranty-1798162742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания