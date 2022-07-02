02:59 02.07.2022 (обновлено: 05:12 02.07.2022)
В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ
Sky News: в июне в Британию через Ла-Манш прибыли на лодках более трех тысяч мигрантов
© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более трех тысяч мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину 2022 года, сообщил Sky News.
По данным телеканала, всего за шесть месяцев этого года в Великобританию таким путем прибыли 12,7 тысячи мигрантов. Как отмечается, в среднем на борту каждой лодки находились 33 человека.
В последние годы Великобритания стала часто подвергаться критике из-за ее миграционной политики, в частности, со стороны Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В мае прошлого года управление заявило, что подход правительства можно назвать "почти неоколониальным", поскольку он создает двухуровневую систему, неспособную остановить поток мигрантов.
В апреле Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.