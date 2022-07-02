22:42 02.07.2022 (обновлено: 23:49 02.07.2022)
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"
Госминистр культуры Германии Рот заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"
Памятник А. П. Чехову в Таганроге. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.
"Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн — Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются", — также заявила чиновница в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.
По ее словам, существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Она считает, что бойкот — "это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы".
Рот добавила, что "есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов".
После начала спецоперации на Украине в странах Запада стали раздаваться призывы к отмене русской культуре, также участились случаи русофобии. Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки запрета писателей, художников и композиторов бесполезными.