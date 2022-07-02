https://ria.ru/20220702/kultura-1799841058.html

Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"

Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова" - РИА Новости, 02.07.2022

Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"

Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:42

2022-07-02T22:42

2022-07-02T23:49

культура

антон чехов

северный рейн-вестфалия

россия

германия

культура

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БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.По ее словам, существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Она считает, что бойкот — "это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы".Рот добавила, что "есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов".После начала спецоперации на Украине в странах Запада стали раздаваться призывы к отмене русской культуре, также участились случаи русофобии. Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки запрета писателей, художников и композиторов бесполезными.

https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html

северный рейн-вестфалия

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антон чехов, северный рейн-вестфалия, россия, германия, культура