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Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова" - РИА Новости, 02.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220702/kultura-1799841058.html
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова" - РИА Новости, 02.07.2022
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"
Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:42
2022-07-02T23:49
культура
антон чехов
северный рейн-вестфалия
россия
германия
культура
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БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.По ее словам, существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Она считает, что бойкот — "это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы".Рот добавила, что "есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов".После начала спецоперации на Украине в странах Запада стали раздаваться призывы к отмене русской культуре, также участились случаи русофобии. Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки запрета писателей, художников и композиторов бесполезными.
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антон чехов, северный рейн-вестфалия, россия, германия, культура
22:42 02.07.2022 (обновлено: 23:49 02.07.2022)
 
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"

Госминистр культуры Германии Рот заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"

CC BY-SA 4.0 / Sparusa68 / Памятник А. П. Чехову в Таганроге
Памятник А. П. Чехову в Таганроге - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Sparusa68 /
Памятник А. П. Чехову в Таганроге. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.

"Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн — Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются", — также заявила чиновница в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

По ее словам, существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Она считает, что бойкот — "это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы".
Рот добавила, что "есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов".
После начала спецоперации на Украине в странах Запада стали раздаваться призывы к отмене русской культуре, также участились случаи русофобии. Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки запрета писателей, художников и композиторов бесполезными.
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой
 
КультураАнтон ЧеховСеверный Рейн-ВестфалияРоссияГерманияКультура
 
 
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