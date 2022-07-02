https://ria.ru/20220702/inflyatsiya-1799734429.html

В Германии назвали главного виновника высокой инфляции

В Германии назвали главного виновника высокой инфляции - РИА Новости, 02.07.2022

В Германии назвали главного виновника высокой инфляции

Основная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке, пишет издание Compact со ссылкой на бывшего главу... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T02:04

2022-07-02T02:04

2022-07-02T03:07

европа

европейский центральный банк

в мире

инфляция

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Основная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке, пишет издание Compact со ссылкой на бывшего главу мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханса-Вернера Зинна.По его словам, утверждения о том, что вина за инфляцию в Европе лежит исключительно на России, дают лишь упрощенное представление о ситуации. ЕЦБ "поджег фитиль", а кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал "спичкой, из-за которой загорелось все вокруг", уверен эксперт.Нынешний уровень инфляции уже необычайно высок, при этом ситуация становится все хуже: в Германии цены производителей выросли на 33,6 процента, в Испании и Италии – более чем на 40 процентов. Потребительские цены, в свою очередь, увеличиваются не менее чем на треть от указанных величин."Никаких радужных перспектив на будущее", - резюмировал Зинна.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.

https://ria.ru/20220623/evropa-1797470992.html

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европа, европейский центральный банк, в мире, инфляция