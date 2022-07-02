https://ria.ru/20220702/donetsk-1799781649.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:35
2022-07-02T13:35
2022-07-02T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220702/obstrely-1799762835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), кировский район, украина
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов