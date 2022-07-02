https://ria.ru/20220702/donetsk-1799781649.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:35

2022-07-02T13:35

2022-07-02T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220702/obstrely-1799762835.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина