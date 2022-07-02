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На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/donbass-1799759953.html
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя - РИА Новости, 02.07.2022
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя
На освобожденной территории ДНР ранения с момента эскалации украинской стороной конфликта получили 1464 мирных жителей, включая 82 детей, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:09
2022-07-02T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. На освобожденной территории ДНР ранения с момента эскалации украинской стороной конфликта получили 1464 мирных жителей, включая 82 детей, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1464 гражданских лица, в т.ч. 82 ребенка", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс
11:09 02.07.2022
 
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя

В ДНР заявили, что на освобожденной территории с момента эскалации пострадали 1464 жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг ДНР на разрушенном здании в Мариуполе
Флаг ДНР на разрушенном здании в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Флаг ДНР на разрушенном здании в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. На освобожденной территории ДНР ранения с момента эскалации украинской стороной конфликта получили 1464 мирных жителей, включая 82 детей, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1464 гражданских лица, в т.ч. 82 ребенка", - говорится в сообщении.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
10:37Специальная военная операция на Украине
В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбасс
 
 
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