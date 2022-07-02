https://ria.ru/20220702/donbass-1799759953.html
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя - РИА Новости, 02.07.2022
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя
На освобожденной территории ДНР ранения с момента эскалации украинской стороной конфликта получили 1464 мирных жителей, включая 82 детей, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:09
2022-07-02T11:09
2022-07-02T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798232290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77580571b4941565326668cda0744d0b.jpg
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. На освобожденной территории ДНР ранения с момента эскалации украинской стороной конфликта получили 1464 мирных жителей, включая 82 детей, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1464 гражданских лица, в т.ч. 82 ребенка", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220702/donbass-1799756358.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798232290_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4922ee014e30fedf5aab39c55d334ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс
На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя
В ДНР заявили, что на освобожденной территории с момента эскалации пострадали 1464 жителя