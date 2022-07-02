https://ria.ru/20220702/donbass-1799759953.html

На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя

На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя - РИА Новости, 02.07.2022

На освобожденной территории ДНР с момента эскалации пострадали 1464 жителя

На освобожденной территории ДНР ранения с момента эскалации украинской стороной конфликта получили 1464 мирных жителей, включая 82 детей, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:09

2022-07-02T11:09

2022-07-02T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. На освобожденной территории ДНР ранения с момента эскалации украинской стороной конфликта получили 1464 мирных жителей, включая 82 детей, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1464 гражданских лица, в т.ч. 82 ребенка", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220702/donbass-1799756358.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс