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ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/baza-1799771149.html
ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове
ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове - РИА Новости, 02.07.2022
ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове
Российские ВКС ударили по базе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Харьковом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:30
2022-07-02T14:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские ВКС ударили по базе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Харьковом, сообщили в Минобороны.Место временного хранения вооружения и военной техники располагалось на территории тракторного завода. В результате ударов убиты до 30 военнослужащих и уничтожены до десяти единиц бронетанковой и автомобильной техники.Помимо этого, поражены пять пунктов управления украинских силовиков в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, а также три склада вблизи Шевченково и Новогригоровки в Запорожской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы украины
12:30 02.07.2022 (обновлено: 14:53 02.07.2022)
 
ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове

Минобороны: Россия нанесла удар по украинской базе вооружения на заводе в Харькове

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТехник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух — поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские ВКС ударили по базе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Харьковом, сообщили в Минобороны.
Место временного хранения вооружения и военной техники располагалось на территории тракторного завода.
В результате ударов убиты до 30 военнослужащих и уничтожены до десяти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Помимо этого, поражены пять пунктов управления украинских силовиков в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, а также три склада вблизи Шевченково и Новогригоровки в Запорожской области.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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