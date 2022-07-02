https://ria.ru/20220702/baza-1799771149.html

ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове

ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове - РИА Новости, 02.07.2022

ВС России нанесли удар по украинской базе вооружения в Харькове

Российские ВКС ударили по базе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Харьковом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:30

2022-07-02T12:30

2022-07-02T14:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские ВКС ударили по базе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Харьковом, сообщили в Минобороны.Место временного хранения вооружения и военной техники располагалось на территории тракторного завода. В результате ударов убиты до 30 военнослужащих и уничтожены до десяти единиц бронетанковой и автомобильной техники.Помимо этого, поражены пять пунктов управления украинских силовиков в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, а также три склада вблизи Шевченково и Новогригоровки в Запорожской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы украины