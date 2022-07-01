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Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту
Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту - РИА Новости, 01.07.2022
Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что не стоит опасаться последствий введения возможных санкций в отношении России в области золота. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:59
2022-07-01T17:59
2022-07-01T17:59
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экономика
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что не стоит опасаться последствий введения возможных санкций в отношении России в области золота."Опасаться, что какие-то решения применительно к российскому золоту сильно повлияет на российскую экономику, было бы явным преувеличением", - добавил дипломат. Несколько дней назад запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
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министерство финансов сша, россия, сша, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, владимир чижов
Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту
Постпред России при ЕС Чижов считает, что не стоит опасаться возможных санкций по золоту