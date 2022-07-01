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Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту - РИА Новости, 01.07.2022
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Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту
Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту - РИА Новости, 01.07.2022
Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что не стоит опасаться последствий введения возможных санкций в отношении России в области золота. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:59
2022-07-01T17:59
министерство финансов сша
россия
сша
экономика
санкции в отношении россии
евросоюз
владимир чижов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что не стоит опасаться последствий введения возможных санкций в отношении России в области золота."Опасаться, что какие-то решения применительно к российскому золоту сильно повлияет&nbsp; на российскую экономику, было бы явным преувеличением", - добавил дипломат.&nbsp;Несколько дней назад запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
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министерство финансов сша, россия, сша, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, владимир чижов
17:59 01.07.2022
 
Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту

Постпред России при ЕС Чижов считает, что не стоит опасаться возможных санкций по золоту

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркированные слитки золота. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что не стоит опасаться последствий введения возможных санкций в отношении России в области золота.
"Золото - это символический товар, но, по сути дела, тот экспорт, который в последнее годы имел место из нашей страны, он был минимальный", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Опасаться, что какие-то решения применительно к российскому золоту сильно повлияет  на российскую экономику, было бы явным преувеличением", - добавил дипломат. 
Несколько дней назад запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
16:13
СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых
 
Министерство финансов СШАРоссияСШАЭкономикаСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВладимир Чижов
 
 
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