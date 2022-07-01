https://ria.ru/20220701/zoloto-1799661210.html

Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту

Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту - РИА Новости, 01.07.2022

Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что не стоит опасаться последствий введения возможных санкций в отношении России в области золота. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:59

2022-07-01T17:59

2022-07-01T17:59

министерство финансов сша

россия

сша

экономика

санкции в отношении россии

евросоюз

владимир чижов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что не стоит опасаться последствий введения возможных санкций в отношении России в области золота."Опасаться, что какие-то решения применительно к российскому золоту сильно повлияет на российскую экономику, было бы явным преувеличением", - добавил дипломат. Несколько дней назад запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.

https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799619669.html

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министерство финансов сша, россия, сша, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, владимир чижов