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Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.07.2022
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Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко
Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.07.2022
Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко
Сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с новыми вызовами недружественных стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:59
2022-07-01T13:16
в мире
россия
белоруссия
совет федерации рф
валентина матвиенко
санкции в отношении россии
парламентское собрание союза беларуси и россии
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с новыми вызовами недружественных стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в пятницу руководства верхних палат парламентов России и Белоруссии с главами регионов двух стран."Никаких сомнений, что мы справимся, сможем ответить на новые вызовы недружественных стран", - сказала сенатор. Она отметила, что ни о какой изоляции речи не идет, Россия открыта к сотрудничеству с другими государствами. При этом Матвиенко отметила, что у РФ много дружественных стран в Южной Азии, Латинской Америке, в арабском мире, на Африканском континенте. Она подчеркнула, что в условиях беспрецедентного давления у России и Белоруссии появляются новые возможности. "Нет паники, у нас боевой настрой двигаться вперед", - отметила она.Парламентарий подчеркнула, что только за прошлый год товарооборот между Россией и Белоруссией возрос на 30% и достиг 40 миллиардов долларов. "Учитывая потенциал наших стран, мы с каждым разом, приезжая в Белоруссию, убеждаемся, сколько (есть) неиспользованных возможностей", - подчеркнула законодатель.Сенатор отметила, что у РФ и Белоруссии появился драйв в желании достичь новых результатов двустороннего сотрудничества. "Чувствую, что мы встряхнулись, у нас появился новый драйв, появилось новое желание сделать как можно больше и лучше для наших государств, укреплять нашу дружбу", - сказала Матвиенко.Спикер считает, что в настоящий момент Белоруссия и Россия сумели достичь беспрецедентного уровня интеграционных процессов. Также удалось выйти на качественно новый уровень двусторонних отношений при строительстве Союзного государства, что важно для обеих стран.
https://ria.ru/20220311/rossiya-1777662393.html
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в мире, россия, белоруссия, совет федерации рф, валентина матвиенко, санкции в отношении россии
10:59 01.07.2022 (обновлено: 13:16 01.07.2022)
 
Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко

Матвиенко: сотрудничество с Минском позволит справиться с вызовами недружественных стран

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с новыми вызовами недружественных стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в пятницу руководства верхних палат парламентов России и Белоруссии с главами регионов двух стран.
"Никаких сомнений, что мы справимся, сможем ответить на новые вызовы недружественных стран", - сказала сенатор. Она отметила, что ни о какой изоляции речи не идет, Россия открыта к сотрудничеству с другими государствами. При этом Матвиенко отметила, что у РФ много дружественных стран в Южной Азии, Латинской Америке, в арабском мире, на Африканском континенте. Она подчеркнула, что в условиях беспрецедентного давления у России и Белоруссии появляются новые возможности. "Нет паники, у нас боевой настрой двигаться вперед", - отметила она.
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Парламентарий подчеркнула, что только за прошлый год товарооборот между Россией и Белоруссией возрос на 30% и достиг 40 миллиардов долларов. "Учитывая потенциал наших стран, мы с каждым разом, приезжая в Белоруссию, убеждаемся, сколько (есть) неиспользованных возможностей", - подчеркнула законодатель.
Сенатор отметила, что у РФ и Белоруссии появился драйв в желании достичь новых результатов двустороннего сотрудничества. "Чувствую, что мы встряхнулись, у нас появился новый драйв, появилось новое желание сделать как можно больше и лучше для наших государств, укреплять нашу дружбу", - сказала Матвиенко.
Спикер считает, что в настоящий момент Белоруссия и Россия сумели достичь беспрецедентного уровня интеграционных процессов. Также удалось выйти на качественно новый уровень двусторонних отношений при строительстве Союзного государства, что важно для обеих стран.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреРоссияБелоруссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСанкции в отношении России
 
 
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