https://ria.ru/20220701/vyzovy-1799491960.html

Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко

Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.07.2022

Россия справится с новыми вызовами недружественных стран, заявила Матвиенко

Сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с новыми вызовами недружественных стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:59

2022-07-01T10:59

2022-07-01T13:16

в мире

россия

белоруссия

совет федерации рф

валентина матвиенко

санкции в отношении россии

парламентское собрание союза беларуси и россии

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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с новыми вызовами недружественных стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в пятницу руководства верхних палат парламентов России и Белоруссии с главами регионов двух стран."Никаких сомнений, что мы справимся, сможем ответить на новые вызовы недружественных стран", - сказала сенатор. Она отметила, что ни о какой изоляции речи не идет, Россия открыта к сотрудничеству с другими государствами. При этом Матвиенко отметила, что у РФ много дружественных стран в Южной Азии, Латинской Америке, в арабском мире, на Африканском континенте. Она подчеркнула, что в условиях беспрецедентного давления у России и Белоруссии появляются новые возможности. "Нет паники, у нас боевой настрой двигаться вперед", - отметила она.Парламентарий подчеркнула, что только за прошлый год товарооборот между Россией и Белоруссией возрос на 30% и достиг 40 миллиардов долларов. "Учитывая потенциал наших стран, мы с каждым разом, приезжая в Белоруссию, убеждаемся, сколько (есть) неиспользованных возможностей", - подчеркнула законодатель.Сенатор отметила, что у РФ и Белоруссии появился драйв в желании достичь новых результатов двустороннего сотрудничества. "Чувствую, что мы встряхнулись, у нас появился новый драйв, появилось новое желание сделать как можно больше и лучше для наших государств, укреплять нашу дружбу", - сказала Матвиенко.Спикер считает, что в настоящий момент Белоруссия и Россия сумели достичь беспрецедентного уровня интеграционных процессов. Также удалось выйти на качественно новый уровень двусторонних отношений при строительстве Союзного государства, что важно для обеих стран.

https://ria.ru/20220311/rossiya-1777662393.html

https://ria.ru/20220701/dokhody-1799334309.html

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белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, совет федерации рф, валентина матвиенко, санкции в отношении россии