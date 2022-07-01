https://ria.ru/20220701/vozmeschenie-1799545487.html

Авиакомпаниям возместят траты на увеличение времени пути до Калининграда

Авиакомпаниям возместят траты на увеличение времени пути до Калининграда - РИА Новости, 01.07.2022

Авиакомпаниям возместят траты на увеличение времени пути до Калининграда

Правительство РФ компенсирует авиакомпаниям затраты на увеличение времени пути до Калининграда, сообщили журналистам калининградские власти. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:20

2022-07-01T13:20

2022-07-01T13:34

андрей белоусов

экономика

антон алиханов

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ компенсирует авиакомпаниям затраты на увеличение времени пути до Калининграда, сообщили журналистам калининградские власти."Правительство компенсирует авиакомпаниям затраты на увеличение времени в пути до Калининграда", - рассказали в пресс-службе регионального правительства, говоря об итогах встречи вице-премьера Андрея Белоусова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.В феврале страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Власти РФ зеркально ответили запретом полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Калининградские власти отмечали, что воздушной блокады региона не будет. В аэропорту "Храброво" сообщили, что работают штатно, никаких волнений среди пассажиров нет. Полеты в Калининград после закрытия воздушного пространства странами Прибалтики идут штатно, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Первый рейс по измененному маршруту вылетел 26 февраля утром в Москву, Шереметьево. Время полета в Петербург увеличилось на 20 минут, в Москву - на час.

https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей белоусов, экономика, антон алиханов, калининградская область