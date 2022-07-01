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Главы МИД Британии и Франции обсудили "угрозы" от России и Китая

Главы МИД Британии и Франции обсудили "угрозы" от России и Китая - РИА Новости, 01.07.2022

Главы МИД Британии и Франции обсудили "угрозы" от России и Китая

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее французская коллега министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе встречи обсудили якобы исходящие от России и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:58

2022-07-01T15:58

2022-07-01T15:58

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катрин колонна

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее французская коллега министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе встречи обсудили якобы исходящие от России и Китая "угрозы", ситуацию на Украине, а также сотрудничество в вопросе работы над санкциями против РФ, сообщил британский МИД."Министры обсудили важность увеличения помощи Украине для того, чтобы остановить продвижения России. Они также поговорили о сотрудничестве по санкциям… и необходимости свободного мира для противостояния угрозам от таких (стран – ред.), как Россия и Китай, путем укрепления связей в области безопасности и экономики", - говорится в заявлении британского ведомства. Отмечается, что после саммита НАТО в Мадриде стороны также обсудили "приверженность обеспечению европейской безопасности".Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, франция, нато, россия, китай, лиз трасс, катрин колонна