Главы МИД Британии и Франции обсудили "угрозы" от России и Китая
Главы МИД Британии и Франции Трасс и Колонна обсудили "угрозы" от России и Китая
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее французская коллега министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе встречи обсудили якобы исходящие от России и Китая "угрозы", ситуацию на Украине, а также сотрудничество в вопросе работы над санкциями против РФ, сообщил британский МИД.
"Министры обсудили важность увеличения помощи Украине для того, чтобы остановить продвижения России. Они также поговорили о сотрудничестве по санкциям… и необходимости свободного мира для противостояния угрозам от таких (стран – ред.), как Россия и Китай, путем укрепления связей в области безопасности и экономики", - говорится в заявлении британского ведомства. Отмечается, что после саммита НАТО в Мадриде стороны также обсудили "приверженность обеспечению европейской безопасности".
Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.