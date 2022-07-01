https://ria.ru/20220701/ucheniya-1799590908.html

Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста

Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста - РИА Новости, 01.07.2022

Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста

Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:08

2022-07-01T15:08

2022-07-01T15:52

сергей аксенов (политик)

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и моста нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее управляющая организация Упрдор "Тамань" сообщила, что автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП."По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram.

https://ria.ru/20220616/krym-1795858385.html

республика крым

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Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым