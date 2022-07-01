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Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста - РИА Новости, 01.07.2022
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Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста
Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста - РИА Новости, 01.07.2022
Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста
Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:08
2022-07-01T15:52
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и моста нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее управляющая организация Упрдор "Тамань" сообщила, что автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП."По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram.
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сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым
15:08 01.07.2022 (обновлено: 15:52 01.07.2022)
 
Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста

Глава региона Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями и ДТП

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и моста нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее управляющая организация Упрдор "Тамань" сообщила, что автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП.
"По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Сергей Аксенов (политик)БезопасностьРеспублика Крым
 
 
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