11:05 01.07.2022 (обновлено: 15:12 01.07.2022)
Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь"
Посол России в Париже Мешков посоветовал назвать французские САУ "Цезарь" "Неронами"
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason WelchФранцузская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason Welch
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Франция продолжает поставлять вооружение Украине, но передаваемое оружие следует переименовать, так как оно бьет по мирному населению, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
"Париж достаточно уже далеко продвинулся в поставках вооружения, на что мы неоднократно обращали внимание наших французских коллег. Но тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения, как говорят. А вообще-то, пора бы переименовать французские "Цезари" в "Неронов", потому что они <...> бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР", — пояснил дипломат.
Париж уже передал Киеву 12 самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров производства компании Nexter. В середине июня президент Эммануэль Макрон объявил о поставке еще шести. Всего, по данным газеты La Voix du Nord, на 24 февраля французская армия имела 76 таких гаубиц.
Нерон — римский император, правивший в I веке н. э. Запомнился современникам деспотизмом и непомерной жестокостью.