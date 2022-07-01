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Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь" - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь"
Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь" - РИА Новости, 01.07.2022
Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь"
Франция продолжает поставлять вооружение Украине, но передаваемое оружие следует переименовать, так как оно бьет по мирному населению, заявил посол России во... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:05
2022-07-01T15:12
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
франция
алексей мешков
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Франция продолжает поставлять вооружение Украине, но передаваемое оружие следует переименовать, так как оно бьет по мирному населению, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".Париж уже передал Киеву 12 самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров производства компании Nexter. В середине июня президент Эммануэль Макрон объявил о поставке еще шести. Всего, по данным газеты La Voix du Nord, на 24 февраля французская армия имела 76 таких гаубиц.Нерон — римский император, правивший в I веке н. э. Запомнился современникам деспотизмом и непомерной жестокостью.
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украина
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украина, донецкая народная республика, франция, алексей мешков
11:05 01.07.2022 (обновлено: 15:12 01.07.2022)
 
Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь"

Посол России в Париже Мешков посоветовал назвать французские САУ "Цезарь" "Неронами"

© Фото : U.S. Army / Capt. Jason WelchФранцузская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason Welch
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Франция продолжает поставлять вооружение Украине, но передаваемое оружие следует переименовать, так как оно бьет по мирному населению, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".

"Париж достаточно уже далеко продвинулся в поставках вооружения, на что мы неоднократно обращали внимание наших французских коллег. Но тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения, как говорят. А вообще-то, пора бы переименовать французские "Цезари" в "Неронов", потому что они <...> бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР", — пояснил дипломат.

Париж уже передал Киеву 12 самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров производства компании Nexter. В середине июня президент Эммануэль Макрон объявил о поставке еще шести. Всего, по данным газеты La Voix du Nord, на 24 февраля французская армия имела 76 таких гаубиц.
Нерон — римский император, правивший в I веке н. э. Запомнился современникам деспотизмом и непомерной жестокостью.
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 17:16Специальная военная операция на Украине
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