https://ria.ru/20220701/tsezari-1799493996.html

Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь"

Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь" - РИА Новости, 01.07.2022

Посол России предложил переименовать французские САУ "Цезарь"

Франция продолжает поставлять вооружение Украине, но передаваемое оружие следует переименовать, так как оно бьет по мирному населению, заявил посол России во... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:05

2022-07-01T11:05

2022-07-01T15:12

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

франция

алексей мешков

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Франция продолжает поставлять вооружение Украине, но передаваемое оружие следует переименовать, так как оно бьет по мирному населению, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".Париж уже передал Киеву 12 самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров производства компании Nexter. В середине июня президент Эммануэль Макрон объявил о поставке еще шести. Всего, по данным газеты La Voix du Nord, на 24 февраля французская армия имела 76 таких гаубиц.Нерон — римский император, правивший в I веке н. э. Запомнился современникам деспотизмом и непомерной жестокостью.

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украина

донецкая народная республика

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, донецкая народная республика, франция, алексей мешков