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Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов
Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов - РИА Новости, 01.07.2022
Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов
Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:54
2022-07-01T10:54
2022-07-01T10:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕКРЕССК, 1 июл — РИА Новости. Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Более 808 гектаров заняты плодовыми садами интенсивного типа, на 102 гектарах растут орехоплодные насаждения."Яблоки, груши, персики, фундук - все это экологически чистые плоды. За этим отличным результатом стоят колоссальный труд сельхозпроизводителей, успешная реализация инвестиционных проектов, в том числе, по строительству фруктохранилища, и помощь государства в виде субсидий", - написал Темрезов.Он подчеркнул, что к 2030 году в Карачаево-Черкесии планируется почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Глава региона считает, что такие темпы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов
ЧЕКРЕССК, 1 июл — РИА Новости. Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Более 808 гектаров заняты плодовыми садами интенсивного типа, на 102 гектарах растут орехоплодные насаждения.
"Яблоки, груши, персики, фундук - все это экологически чистые плоды. За этим отличным результатом стоят колоссальный труд сельхозпроизводителей, успешная реализация инвестиционных проектов, в том числе, по строительству фруктохранилища, и помощь государства в виде субсидий", - написал Темрезов
.
Он подчеркнул, что к 2030 году в Карачаево-Черкесии планируется почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Глава региона считает, что такие темпы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта.