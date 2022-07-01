https://ria.ru/20220701/temrezov-1799491066.html

Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов

Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов - РИА Новости, 01.07.2022

Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов

Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:54

2022-07-01T10:54

2022-07-01T10:54

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕКРЕССК, 1 июл — РИА Новости. Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Более 808 гектаров заняты плодовыми садами интенсивного типа, на 102 гектарах растут орехоплодные насаждения."Яблоки, груши, персики, фундук - все это экологически чистые плоды. За этим отличным результатом стоят колоссальный труд сельхозпроизводителей, успешная реализация инвестиционных проектов, в том числе, по строительству фруктохранилища, и помощь государства в виде субсидий", - написал Темрезов.Он подчеркнул, что к 2030 году в Карачаево-Черкесии планируется почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Глава региона считает, что такие темпы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта.

https://ria.ru/20211125/zavod-1760656960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов