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Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов - РИА Новости, 01.07.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220701/temrezov-1799491066.html
Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов
Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов - РИА Новости, 01.07.2022
Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов
Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:54
2022-07-01T10:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕКРЕССК, 1 июл — РИА Новости. Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Более 808 гектаров заняты плодовыми садами интенсивного типа, на 102 гектарах растут орехоплодные насаждения."Яблоки, груши, персики, фундук - все это экологически чистые плоды. За этим отличным результатом стоят колоссальный труд сельхозпроизводителей, успешная реализация инвестиционных проектов, в том числе, по строительству фруктохранилища, и помощь государства в виде субсидий", - написал Темрезов.Он подчеркнул, что к 2030 году в Карачаево-Черкесии планируется почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Глава региона считает, что такие темпы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта.
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рашид темрезов
10:54 01.07.2022
 

Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов

© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиЗа пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов
За пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕКРЕССК, 1 июл — РИА Новости. Почти тысячу гектаров садов интенсивного типа заложили в Черкесске за последние пять лет, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Более 808 гектаров заняты плодовыми садами интенсивного типа, на 102 гектарах растут орехоплодные насаждения.
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"Яблоки, груши, персики, фундук - все это экологически чистые плоды. За этим отличным результатом стоят колоссальный труд сельхозпроизводителей, успешная реализация инвестиционных проектов, в том числе, по строительству фруктохранилища, и помощь государства в виде субсидий", - написал Темрезов.
Он подчеркнул, что к 2030 году в Карачаево-Черкесии планируется почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Глава региона считает, что такие темпы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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