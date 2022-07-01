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Устройство двух спортивных площадок завершают на северо-западе Москвы
Устройство двух спортивных площадок завершают на северо-западе Москвы - РИА Новости, 06.07.2022
Устройство двух спортивных площадок завершают на северо-западе Москвы
Устройство двух спортивных площадок завершают в Щукинском парке и Всехсвятской роще на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-01T10:05
2022-07-01T10:05
2022-07-06T17:50
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Устройство двух спортивных площадок завершают в Щукинском парке и Всехсвятской роще на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент обновлена одна большая площадка для воркаута, полностью готова 21 площадка размером поменьше, еще на шести идут работы, завершены работы на площадке для игры в пинг-понг, обустроен деревянный настил для занятий йогой на свежем воздухе, приведены в порядок два игровых поля, на них осталось уложить финишный слой прорезиненного покрытия, на всех площадках сделано освещение – заниматься спортом будет комфортно даже в вечернее время.Сообщается, что всего в Щукинском парке и Всехсвяткой роще создали или обновили 32 спортивные площадки для посетителей разных возрастов.
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городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Устройство двух спортивных площадок завершают в Щукинском парке и Всехсвятской роще на северо-западе Москвы
, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Завершаем устройство спортивных площадок в Щукинском парке и Всехсвятской роще. В зеленых зонах создали или обновили семь площадок площадью от 85 до 940 квадратных метров. Вдоль транзитных путей и единого кольцевого маршрута разместили 25 небольших площадок площадью от 20 до 40 квадратных метров. Выбирали для этого пустые участки, не затрагивающие зеленые насаждения", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент обновлена одна большая площадка для воркаута, полностью готова 21 площадка размером поменьше, еще на шести идут работы, завершены работы на площадке для игры в пинг-понг, обустроен деревянный настил для занятий йогой на свежем воздухе, приведены в порядок два игровых поля, на них осталось уложить финишный слой прорезиненного покрытия, на всех площадках сделано освещение – заниматься спортом будет комфортно даже в вечернее время.
Сообщается, что всего в Щукинском парке и Всехсвяткой роще создали или обновили 32 спортивные площадки для посетителей разных возрастов.