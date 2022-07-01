https://ria.ru/20220701/sportploschadki-1800761381.html

Устройство двух спортивных площадок завершают на северо-западе Москвы

Устройство двух спортивных площадок завершают на северо-западе Москвы - РИА Новости, 06.07.2022

Устройство двух спортивных площадок завершают на северо-западе Москвы

Устройство двух спортивных площадок завершают в Щукинском парке и Всехсвятской роще на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-01T10:05

2022-07-01T10:05

2022-07-06T17:50

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Устройство двух спортивных площадок завершают в Щукинском парке и Всехсвятской роще на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент обновлена одна большая площадка для воркаута, полностью готова 21 площадка размером поменьше, еще на шести идут работы, завершены работы на площадке для игры в пинг-понг, обустроен деревянный настил для занятий йогой на свежем воздухе, приведены в порядок два игровых поля, на них осталось уложить финишный слой прорезиненного покрытия, на всех площадках сделано освещение – заниматься спортом будет комфортно даже в вечернее время.Сообщается, что всего в Щукинском парке и Всехсвяткой роще создали или обновили 32 спортивные площадки для посетителей разных возрастов.

https://ria.ru/20220517/moskva-1789032131.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество