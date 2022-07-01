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Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет
Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет - РИА Новости, 01.07.2022
Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет
Более 30 спортивных объектов построят на территории Московской области до конца 2026 года, говорится в сообщении пресс-слжубы областного правительства. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:44
2022-07-01T13:44
2022-07-01T13:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Более 30 спортивных объектов построят на территории Московской области до конца 2026 года, говорится в сообщении пресс-слжубы областного правительства."Мы уже открыли 313 школьных стадионов, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов - спорт должен быть доступным - рядом с домом, по адекватной цене или вовсе бесплатным.C 2022 по 2026 гол мы построим 34 новых спортивных объекта", – приводятся слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.Он добавил, что за ближайшие 5 лет будет построено 16 стадионов, 7 ФОКов, 5 комплексов с катками, 3 бассейна, 2 манежа и футбольное поле с трибунами.
https://realty.ria.ru/20220630/gostinitsy-1799177672.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев