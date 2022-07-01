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Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет - РИА Новости, 01.07.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет
Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет - РИА Новости, 01.07.2022
Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет
Более 30 спортивных объектов построят на территории Московской области до конца 2026 года, говорится в сообщении пресс-слжубы областного правительства. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:44
2022-07-01T13:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Более 30 спортивных объектов построят на территории Московской области до конца 2026 года, говорится в сообщении пресс-слжубы областного правительства."Мы уже открыли 313 школьных стадионов, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов - спорт должен быть доступным - рядом с домом, по адекватной цене или вовсе бесплатным.C 2022 по 2026 гол мы построим 34 новых спортивных объекта", – приводятся слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.Он добавил, что за ближайшие 5 лет будет построено 16 стадионов, 7 ФОКов, 5 комплексов с катками, 3 бассейна, 2 манежа и футбольное поле с трибунами.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:44 01.07.2022
 

Воробьев: более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье за 5 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолодые люди играют футбол на школьном стадионе
Молодые люди играют футбол на школьном стадионе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молодые люди играют футбол на школьном стадионе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Более 30 спортивных объектов построят на территории Московской области до конца 2026 года, говорится в сообщении пресс-слжубы областного правительства.
"Мы уже открыли 313 школьных стадионов, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов - спорт должен быть доступным - рядом с домом, по адекватной цене или вовсе бесплатным.C 2022 по 2026 гол мы построим 34 новых спортивных объекта", – приводятся слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он добавил, что за ближайшие 5 лет будет построено 16 стадионов, 7 ФОКов, 5 комплексов с катками, 3 бассейна, 2 манежа и футбольное поле с трибунами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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