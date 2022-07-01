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Японские компании хотят остаться в проекте "Сахалин-2", пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
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Японские компании хотят остаться в проекте "Сахалин-2", пишут СМИ
Японские компании хотят остаться в проекте "Сахалин-2", пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
Японские компании хотят остаться в проекте "Сахалин-2", пишут СМИ
Японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться в проекте после подписания указа президента РФ Владимира Путина о замене оператора,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:34
2022-07-01T20:50
экономика
россия
япония
сахалин-2
sakhalin energy
газпром
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться в проекте после подписания указа президента РФ Владимира Путина о замене оператора, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя японского правительства.Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, англо-голландской Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui &amp; Co. Ltd и Mitsubishi Corporation - 12,5% и 10% соответственно."Мы остаемся", - цитирует издание своего собеседника.Он также сообщил, что японские компании намерены оставаться в проекте даже при условии, что консорциум будет платить налоги в России. Это объясняется "чрезвычайно выгодными условиями" долгосрочных контрактов по поставке СПГ из проекта в Японию.Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить правительство РФ о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.
https://ria.ru/20220630/doli-1799441181.html
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экономика, россия, япония, сахалин-2, sakhalin energy, газпром, в мире
20:34 01.07.2022 (обновлено: 20:50 01.07.2022)
 
Японские компании хотят остаться в проекте "Сахалин-2", пишут СМИ

FT: японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены остаться в проекте

© AP Photo / Eric GayНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяные вышки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться в проекте после подписания указа президента РФ Владимира Путина о замене оператора, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя японского правительства.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, англо-голландской Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation - 12,5% и 10% соответственно.
"Мы остаемся", - цитирует издание своего собеседника.
Он также сообщил, что японские компании намерены оставаться в проекте даже при условии, что консорциум будет платить налоги в России. Это объясняется "чрезвычайно выгодными условиями" долгосрочных контрактов по поставке СПГ из проекта в Японию.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 23:55
Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"
Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить правительство РФ о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.
Танкер-газовоз Гранд Елена, завод по производству СПГ, проект Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 11:24
Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"
 
ЭкономикаРоссияЯпонияСахалин-2Sakhalin EnergyГазпромВ мире
 
 
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