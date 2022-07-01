09:05 01.07.2022 (обновлено: 15:51 01.07.2022)
Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения
Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители в кафе на Малой Бронной улице в Москве
Посетители в кафе на Малой Бронной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — говорится в релизе.
В течение последних четырех месяцев в России устойчиво снижалась интенсивность эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают строго контролировать ситуацию.
"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом", — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть.
Как сообщали накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев COVID-19, умерли 56 человек.