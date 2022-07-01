https://ria.ru/20220701/rospotrebnadzor-1799467047.html

Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения

Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения - РИА Новости, 01.07.2022

Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения

Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:05

2022-07-01T09:05

2022-07-01T15:51

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — говорится в релизе.В течение последних четырех месяцев в России устойчиво снижалась интенсивность эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.В ведомстве подчеркнули, что продолжают строго контролировать ситуацию.Там отметили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть.Как сообщали накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев COVID-19, умерли 56 человек.

https://ria.ru/20220701/omikron-1799466474.html

https://ria.ru/20220623/lokdaun-1797613102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии