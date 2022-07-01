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Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения - РИА Новости, 01.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220701/rospotrebnadzor-1799467047.html
Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения
Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения - РИА Новости, 01.07.2022
Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения
Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:05
2022-07-01T15:51
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — говорится в релизе.В течение последних четырех месяцев в России устойчиво снижалась интенсивность эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.В ведомстве подчеркнули, что продолжают строго контролировать ситуацию.Там отметили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть.Как сообщали накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев COVID-19, умерли 56 человек.
https://ria.ru/20220701/omikron-1799466474.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
09:05 01.07.2022 (обновлено: 15:51 01.07.2022)
 
Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения

Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители в кафе на Малой Бронной улице в Москве
Посетители в кафе на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — говорится в релизе.
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В течение последних четырех месяцев в России устойчиво снижалась интенсивность эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают строго контролировать ситуацию.
"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом", — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть.
Как сообщали накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев COVID-19, умерли 56 человек.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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