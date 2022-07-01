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Островский отметил росгвардейцев за участие в военной операции на Донбассе - РИА Новости, 01.07.2022
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Смоленская область
https://ria.ru/20220701/rosgvardeytsy-1799553414.html
Островский отметил росгвардейцев за участие в военной операции на Донбассе
Островский отметил росгвардейцев за участие в военной операции на Донбассе - РИА Новости, 01.07.2022
Островский отметил росгвардейцев за участие в военной операции на Донбассе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил благодарственные письма сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, выполнявшим служебно-боевые задачи в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:43
2022-07-01T13:43
смоленская область
алексей островский
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СМОЛЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил благодарственные письма сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, выполнявшим служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Луганской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в ходе торжественной церемонии глава региона поздравил личный состав с возвращением домой и поблагодарил их за мужество и героизм."Уважаемые бойцы ОМОН, СОБР, Управления Росгвардии по Смоленской области, с большой теплотой в сердце поздравляю вас с возвращением на Родину. Огромное человеческое спасибо вам за с честью и с достоинством выполненный воинский долг, за ваше мужество, проявленный героизм. Для всех нас это сейчас очень торжественный, трогательный и долгожданный час. Мы очень рады, что вы все вернулись домой здоровыми и живыми. Спасибо за то, что с риском для собственного здоровья и жизни спасали детей, стариков, всех без исключения жителей Донбасса, воевали за безопасность нашей страны, за её будущее. Понимаю, что вам как можно быстрее хочется обнять и увидеть своих родных, близких. Поэтому завершаю свое короткое выступление словами огромной личной человеческой благодарности. Низкий вам поклон", – сказал губернатор.
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алексей островский, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
13:43 01.07.2022
 

Островский отметил росгвардейцев за участие в военной операции на Донбассе

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский поблагодарил сотрудников и военнослужащих Росгвардии за участие в специальной военной операции на Донбассе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поблагодарил сотрудников и военнослужащих Росгвардии за участие в специальной военной операции на Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Администрация Смоленской области
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СМОЛЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил благодарственные письма сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, выполнявшим служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Луганской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, в ходе торжественной церемонии глава региона поздравил личный состав с возвращением домой и поблагодарил их за мужество и героизм.
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"Уважаемые бойцы ОМОН, СОБР, Управления Росгвардии по Смоленской области, с большой теплотой в сердце поздравляю вас с возвращением на Родину. Огромное человеческое спасибо вам за с честью и с достоинством выполненный воинский долг, за ваше мужество, проявленный героизм. Для всех нас это сейчас очень торжественный, трогательный и долгожданный час. Мы очень рады, что вы все вернулись домой здоровыми и живыми. Спасибо за то, что с риском для собственного здоровья и жизни спасали детей, стариков, всех без исключения жителей Донбасса, воевали за безопасность нашей страны, за её будущее. Понимаю, что вам как можно быстрее хочется обнять и увидеть своих родных, близких. Поэтому завершаю свое короткое выступление словами огромной личной человеческой благодарности. Низкий вам поклон", – сказал губернатор.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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