Островский отметил росгвардейцев за участие в военной операции на Донбассе
© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский поблагодарил сотрудников и военнослужащих Росгвардии за участие в специальной военной операции на Донбассе
СМОЛЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил благодарственные письма сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, выполнявшим служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Луганской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, в ходе торжественной церемонии глава региона поздравил личный состав с возвращением домой и поблагодарил их за мужество и героизм.
"Уважаемые бойцы ОМОН, СОБР, Управления Росгвардии по Смоленской области, с большой теплотой в сердце поздравляю вас с возвращением на Родину. Огромное человеческое спасибо вам за с честью и с достоинством выполненный воинский долг, за ваше мужество, проявленный героизм. Для всех нас это сейчас очень торжественный, трогательный и долгожданный час. Мы очень рады, что вы все вернулись домой здоровыми и живыми. Спасибо за то, что с риском для собственного здоровья и жизни спасали детей, стариков, всех без исключения жителей Донбасса, воевали за безопасность нашей страны, за её будущее. Понимаю, что вам как можно быстрее хочется обнять и увидеть своих родных, близких. Поэтому завершаю свое короткое выступление словами огромной личной человеческой благодарности. Низкий вам поклон", – сказал губернатор.