https://ria.ru/20220701/resotsializatsiya-1799445034.html

В России заработали два вида ресоциализации осужденных

В России заработали два вида ресоциализации осужденных - РИА Новости, 01.07.2022

В России заработали два вида ресоциализации осужденных

В России с 1 июля вступили в силу два из трех видов ресоциализации (пробации) осужденных: исполнительная и пенитенциарная. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:43

2022-07-01T00:43

2022-07-01T00:43

общество

константин чуйченко

владимир путин

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с 1 июля вступили в силу два из трех видов ресоциализации (пробации) осужденных: исполнительная и пенитенциарная.Законом определены три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предполагается, что данный этап ресоциалиции заработает в России с 1 января 2025 года.Закон предусматривает, что помощь после освобождения будет оказываться гражданам во взаимодействии с Минюстом, ФСИН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, МВД и региональными властями. Также к ресоциализации заключенных проектом планируется привлекать НКО, религиозные организации и другие.Документ также предписывает создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю — снижению рецидива преступности.В конце января министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации — по адаптации заключенных к жизни на воле — уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Путин согласился с идеей.Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, за исключением положений, касающихся постпенитенциарной пробации для тех, кто отбывает наказание в колонии или приговорен к принудительным работам. Согласно документу, данный пункт закона должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html

https://ria.ru/20220627/obschestvo-1798369547.html

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общество, константин чуйченко, владимир путин, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва