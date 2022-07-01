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В России заработали два вида ресоциализации осужденных - РИА Новости, 01.07.2022
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В России заработали два вида ресоциализации осужденных
В России заработали два вида ресоциализации осужденных - РИА Новости, 01.07.2022
В России заработали два вида ресоциализации осужденных
В России с 1 июля вступили в силу два из трех видов ресоциализации (пробации) осужденных: исполнительная и пенитенциарная. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:43
2022-07-01T00:43
общество
константин чуйченко
владимир путин
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с 1 июля вступили в силу два из трех видов ресоциализации (пробации) осужденных: исполнительная и пенитенциарная.Законом определены три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предполагается, что данный этап ресоциалиции заработает в России с 1 января 2025 года.Закон предусматривает, что помощь после освобождения будет оказываться гражданам во взаимодействии с Минюстом, ФСИН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, МВД и региональными властями. Также к ресоциализации заключенных проектом планируется привлекать НКО, религиозные организации и другие.Документ также предписывает создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю — снижению рецидива преступности.В конце января министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации — по адаптации заключенных к жизни на воле — уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Путин согласился с идеей.Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, за исключением положений, касающихся постпенитенциарной пробации для тех, кто отбывает наказание в колонии или приговорен к принудительным работам. Согласно документу, данный пункт закона должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.
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общество, константин чуйченко, владимир путин, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва
00:43 01.07.2022
 
В России заработали два вида ресоциализации осужденных

В России вступили в силу два из трех видов ресоциализации осужденных

© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Depositphotos / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с 1 июля вступили в силу два из трех видов ресоциализации (пробации) осужденных: исполнительная и пенитенциарная.
Законом определены три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.
Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.
Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предполагается, что данный этап ресоциалиции заработает в России с 1 января 2025 года.
Закон предусматривает, что помощь после освобождения будет оказываться гражданам во взаимодействии с Минюстом, ФСИН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, МВД и региональными властями. Также к ресоциализации заключенных проектом планируется привлекать НКО, религиозные организации и другие.
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Документ также предписывает создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю — снижению рецидива преступности.
В конце января министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации — по адаптации заключенных к жизни на воле — уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Путин согласился с идеей.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, за исключением положений, касающихся постпенитенциарной пробации для тех, кто отбывает наказание в колонии или приговорен к принудительным работам. Согласно документу, данный пункт закона должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.
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