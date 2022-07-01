https://ria.ru/20220701/registratsiya-1799443391.html
В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания
В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания - РИА Новости, 01.07.2022
В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания
В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:16
2022-07-01T00:16
2022-07-01T01:49
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля.Для получения прописки теперь нужно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность теперь есть у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.Оформить временную регистрацию можно дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале.Кроме того, документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. Это означает, что граждане могут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.
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общество, москва, россия
00:16 01.07.2022 (обновлено: 01:49 01.07.2022)
В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания
В России с первого июля упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля.
"Регистрация по месту пребывания и по месту жительства производится в любом органе регистрационного учета в пределах муниципального района, городского округа по выбору гражданина, для городов федерального значения — в любом органе регистрационного учета в пределах города федерального значения по выбору гражданина", — говорится в постановлении правительства.
Для получения прописки теперь нужно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность теперь есть у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.
Оформить временную регистрацию можно дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале.
Кроме того, документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. Это означает, что граждане могут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.