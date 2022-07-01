https://ria.ru/20220701/priglashenie-1799715120.html

Делегацию Индии пригласили на Восточный экономический форум

Делегацию Индии пригласили на Восточный экономический форум - РИА Новости, 01.07.2022

Делегацию Индии пригласили на Восточный экономический форум

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил делегации из Индии принять участие в VII Восточном экономическом форуме в сентябре,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:39

2022-07-01T21:39

2022-07-01T21:39

алексей чекунков

индия

экономика

дальний восток

россия

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил делегации из Индии принять участие в VII Восточном экономическом форуме в сентябре, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.Уточняется, что министр встретился с послом Индии в России Паваном Капуром."Алексей Чекунков пригласил индийскую делегацию принять участие в VII Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече стороны обсудили проект программы российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на 2022-2027 годы, а также принципы сотрудничества в Арктической зоне. Программа разработана с привлечением Национального института трансформации Индии (НИТИ Аайог). Стороны выразили заинтересованность в подписании программы в кратчайшие сроки.По информации пресс-службы Минвостокразвития, товарооборот с Индией на Дальнем Востоке в 2021 году составил 967,7 миллиона долларов, увеличившись на 26,5%. В Индию экспортируются жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, суда, лодки и плавучие конструкции. Импортируются мясо и пищевые мясные субпродукты, машины, оборудования и механизмы, органические химические соединения, кофе, чай, злаки, транспортные средства.Кроме того, страны имеют опыт инвестиционного сотрудничества в рамках нефтегазодобывающих и алмазогранильных проектов на Дальнем Востоке. Индия является мировым центром огранки алмазного сырья – здесь сосредоточено более 85% всех гранильных мощностей в мире. В свою очередь, на Дальневосточный федеральный округ приходится более 60% от общероссийской добычи золота и серебра. В прошлом году в ДФО добыли около 250 тонн золота и 1500 тонн серебра.Как отметил Чекунков, российско-индийское инвестиционное сотрудничество имеет значительный, но пока не в полной мере реализованный потенциал. Особенно в таких сферах, как развитие Северного морского пути, логистика, инфраструктура, наука и технологии, водородная и ядерная энергетика, добыча полезных ископаемых.

https://ria.ru/20220622/forum-1797311228.html

https://ria.ru/20220623/vkad-1797450001.html

индия

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алексей чекунков, индия, экономика, дальний восток, россия, восточный экономический форум (вэф)