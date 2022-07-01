https://ria.ru/20220701/pravo-1799696252.html

Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов

Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов - РИА Новости, 01.07.2022

Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для систематизации правовых актов органов публичной власти, соответствующее... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:46

2022-07-01T19:46

2022-07-01T19:46

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для систематизации правовых актов органов публичной власти, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать межведомственную рабочую группу по разработке проекта государственной программы по систематизации правовых актов органов публичной власти всех уровней", - говорится в документе.Группа создана для координации деятельности органов публичной власти всех уровней в рамках подготовки предложений по разработке этого проекта госпрограммы."Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет Минюст России", - добавляется в распоряжении.

https://ria.ru/20220630/pravitelstvo-1799390037.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство юстиции рф (минюст россии), россия, владимир путин, политика