https://ria.ru/20220701/pravo-1799696252.html
Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов
Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов - РИА Новости, 01.07.2022
Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов
Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для систематизации правовых актов органов публичной власти, соответствующее... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:46
2022-07-01T19:46
2022-07-01T19:46
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для систематизации правовых актов органов публичной власти, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать межведомственную рабочую группу по разработке проекта государственной программы по систематизации правовых актов органов публичной власти всех уровней", - говорится в документе.Группа создана для координации деятельности органов публичной власти всех уровней в рамках подготовки предложений по разработке этого проекта госпрограммы."Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет Минюст России", - добавляется в распоряжении.
https://ria.ru/20220630/pravitelstvo-1799390037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), россия, владимир путин, политика
Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов
Путин поручил создать группу по систематизации правовых актов органов публичной власти