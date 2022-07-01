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В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 02.07.2022
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-01T23:26
2022-07-01T23:26
2022-07-02T08:16
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 22.45 пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.Пожар произошел в нежилом здании на улице Королева, 27а. По указанному адресу находится ресторан "Лесная поляна", как указано на его сайте - там же расположена гостиница и баня.О погибших и пострадавших не сообщалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
23:26 01.07.2022 (обновлено: 08:16 02.07.2022)
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе на 800 квадратных метрах