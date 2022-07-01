Рейтинг@Mail.ru
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220701/pozhar-1799727676.html
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 02.07.2022
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-01T23:26
2022-07-02T08:16
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 22.45 пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.Пожар произошел в нежилом здании на улице Королева, 27а. По указанному адресу находится ресторан "Лесная поляна", как указано на его сайте - там же расположена гостиница и баня.О погибших и пострадавших не сообщалось.
https://ria.ru/20220629/pozhar-1798937112.html
раменское
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
23:26 01.07.2022 (обновлено: 08:16 02.07.2022)
 
В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе

В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе на 800 квадратных метрах

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В 22.45 пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.
Пожар произошел в нежилом здании на улице Королева, 27а. По указанному адресу находится ресторан "Лесная поляна", как указано на его сайте - там же расположена гостиница и баня.
О погибших и пострадавших не сообщалось.
Пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:24
На юге Москвы возник крупный пожар
 
ТуризмПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала