https://ria.ru/20220701/pozhar-1799727676.html

В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе

В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 02.07.2022

В Раменском локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе

Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-01T23:26

2022-07-01T23:26

2022-07-02T08:16

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 22.45 пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский локализован на площади 800 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.Пожар произошел в нежилом здании на улице Королева, 27а. По указанному адресу находится ресторан "Лесная поляна", как указано на его сайте - там же расположена гостиница и баня.О погибших и пострадавших не сообщалось.

https://ria.ru/20220629/pozhar-1798937112.html

раменское

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм