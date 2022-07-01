https://ria.ru/20220701/pozhar-1799723813.html

В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс - РИА Новости, 02.07.2022

В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-01T21:47

2022-07-01T21:47

2022-07-02T08:17

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Московской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. В пятницу вечером поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Раменский, в доме 27а на улице Королева. На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда происходило открытое горение на кровле. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. К тушению пожара привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.По указанному адресу находится ресторан "Лесная поляна", как указано на его сайте - там же расположена гостиница и баня.

https://ria.ru/20220625/pozhar-1798132291.html

раменское

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм