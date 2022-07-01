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В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс - РИА Новости, 02.07.2022
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Туризм
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В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс
В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс - РИА Новости, 02.07.2022
В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-01T21:47
2022-07-02T08:17
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Московской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. В пятницу вечером поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Раменский, в доме 27а на улице Королева. На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда происходило открытое горение на кровле. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. К тушению пожара привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.По указанному адресу находится ресторан "Лесная поляна", как указано на его сайте - там же расположена гостиница и баня.
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
21:47 01.07.2022 (обновлено: 08:17 02.07.2022)
 
В Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

В подмосковном Раменском на 800 квадратных метрах горит ресторанно-гостиничный комплекс

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном городском округе Раменский, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Московской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. В пятницу вечером поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Раменский, в доме 27а на улице Королева. На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда происходило открытое горение на кровле. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. К тушению пожара привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.
По указанному адресу находится ресторан "Лесная поляна", как указано на его сайте - там же расположена гостиница и баня.
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ТуризмПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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