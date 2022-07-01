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В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский - РИА Новости, 01.07.2022
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В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский
В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский - РИА Новости, 01.07.2022
В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский
В Таджикистане переименовали две горные вершины, сообщает правительственное информагентство "Ховар". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:54
2022-07-01T20:27
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 1 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане переименовали две горные вершины, сообщает правительственное информагентство "Ховар".Пик имени Маяковского, высота которого составляет 6095 метров, будет носить имя поэта Мирсаида Миршакара, а пик Октябрьский (высота 6780 метров) — имя Мумина Канота.В материале говорится, что решение единогласно поддержали на десятой сессии собрания народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, на территории которой находятся горы.В прошлом году в Таджикистане переименовали пик Евгении Корженевской на пик Озоди, пять лет тому назад пик Коммунизма (высота 7495 метров) стал носить имя Исмоила Сомони.
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таджикистан, в мире
19:54 01.07.2022 (обновлено: 20:27 01.07.2022)
 
В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский

В Таджикистане пикам имени Маяковского и Октябрьскому дали имена народных поэтов

CC BY-SA 2.0 / Ronan Shenhav / TajikistanТаджикистан
Таджикистан - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Ronan Shenhav / Tajikistan
Таджикистан. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 1 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане переименовали две горные вершины, сообщает правительственное информагентство "Ховар".
Пик имени Маяковского, высота которого составляет 6095 метров, будет носить имя поэта Мирсаида Миршакара, а пик Октябрьский (высота 6780 метров) — имя Мумина Канота.
В материале говорится, что решение единогласно поддержали на десятой сессии собрания народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, на территории которой находятся горы.
В прошлом году в Таджикистане переименовали пик Евгении Корженевской на пик Озоди, пять лет тому назад пик Коммунизма (высота 7495 метров) стал носить имя Исмоила Сомони.

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