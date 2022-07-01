https://ria.ru/20220701/pereimenovanie-1799697948.html

В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский

В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский - РИА Новости, 01.07.2022

В Таджикистане переименовали пики имени Маяковского и Октябрьский

В Таджикистане переименовали две горные вершины, сообщает правительственное информагентство "Ховар". РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:54

2022-07-01T19:54

2022-07-01T20:27

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 1 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане переименовали две горные вершины, сообщает правительственное информагентство "Ховар".Пик имени Маяковского, высота которого составляет 6095 метров, будет носить имя поэта Мирсаида Миршакара, а пик Октябрьский (высота 6780 метров) — имя Мумина Канота.В материале говорится, что решение единогласно поддержали на десятой сессии собрания народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, на территории которой находятся горы.В прошлом году в Таджикистане переименовали пик Евгении Корженевской на пик Озоди, пять лет тому назад пик Коммунизма (высота 7495 метров) стал носить имя Исмоила Сомони.

https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789078056.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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