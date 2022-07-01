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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще столько же по Ясиноватой в Донецкой... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:41
2022-07-01T18:41
2022-07-01T18:43
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
ясиноватая
украина
нато
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще столько же по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 17.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Позже ведомство написало, что в 18.00 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799270196.html
донецк (днр)
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украина
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донецк (днр), ясиноватая, украина, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
18:41 01.07.2022 (обновлено: 18:43 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны украинских войск