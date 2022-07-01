https://ria.ru/20220701/obstrel-1799675494.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще столько же по Ясиноватой в Донецкой... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:41

2022-07-01T18:41

2022-07-01T18:43

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

ясиноватая

украина

нато

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще столько же по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 17.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Позже ведомство написало, что в 18.00 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799270196.html

донецк (днр)

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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донецк (днр), ясиноватая, украина, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины