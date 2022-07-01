https://ria.ru/20220701/norvegiya-1799675242.html

Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро

Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022

Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:41

2022-07-01T18:41

2022-07-01T18:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

норвегия

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МУРМАНСК, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10 миллионов евро) Украине, сообщила телекомпания NRK.Телеканал отмечает, что о визите премьера Норвегии на Украину не сообщалось по соображениям безопасности. Известно, что он прибыл в Киев на поезде после участия в саммите НАТО в Мадриде, побывал в разрушенных районах и встретился с Владимиром Зеленским."Он (Стере) посетил особенно пострадавшие районы и пообещал значительную поддержку, в том числе в виде 10 миллиардов норвежских крон", - сообщила телекомпания. На ее сайте размещены фотографии встречи из президентского дворца. "Зеленский сказал, что благодарен за финансовую поддержку, и назвал Норвегию настоящим другом", - отметила телекомпания.

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794536980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, норвегия, ситуация в днр и лнр