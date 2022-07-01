Рейтинг@Mail.ru
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/norvegiya-1799675242.html
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:41
2022-07-01T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_d2a365a87b50bccd376eb54b834784f3.jpg
МУРМАНСК, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10 миллионов евро) Украине, сообщила телекомпания NRK.Телеканал отмечает, что о визите премьера Норвегии на Украину не сообщалось по соображениям безопасности. Известно, что он прибыл в Киев на поезде после участия в саммите НАТО в Мадриде, побывал в разрушенных районах и встретился с Владимиром Зеленским."Он (Стере) посетил особенно пострадавшие районы и пообещал значительную поддержку, в том числе в виде 10 миллиардов норвежских крон", - сообщила телекомпания. На ее сайте размещены фотографии встречи из президентского дворца. "Зеленский сказал, что благодарен за финансовую поддержку, и назвал Норвегию настоящим другом", - отметила телекомпания.
https://ria.ru/20220610/serbiya-1794536980.html
украина
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_8aa65befe326f2573e00c98eb3592a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, норвегия, ситуация в днр и лнр
18:41 01.07.2022
 
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро

Премьер Норвегии Стере пообещал выделить Украине десять миллионов евро на восстановление

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЙонас Гар Стере
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Йонас Гар Стере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10 миллионов евро) Украине, сообщила телекомпания NRK.
Телеканал отмечает, что о визите премьера Норвегии на Украину не сообщалось по соображениям безопасности. Известно, что он прибыл в Киев на поезде после участия в саммите НАТО в Мадриде, побывал в разрушенных районах и встретился с Владимиром Зеленским.
"Он (Стере) посетил особенно пострадавшие районы и пообещал значительную поддержку, в том числе в виде 10 миллиардов норвежских крон", - сообщила телекомпания. На ее сайте размещены фотографии встречи из президентского дворца. "Зеленский сказал, что благодарен за финансовую поддержку, и назвал Норвегию настоящим другом", - отметила телекомпания.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 13:24Специальная военная операция на Украине
Власти Сербии выделили финансовую помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНорвегияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала