https://ria.ru/20220701/norvegiya-1799675242.html
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:41
2022-07-01T18:41
2022-07-01T18:41
специальная военная операция на украине
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МУРМАНСК, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10 миллионов евро) Украине, сообщила телекомпания NRK.Телеканал отмечает, что о визите премьера Норвегии на Украину не сообщалось по соображениям безопасности. Известно, что он прибыл в Киев на поезде после участия в саммите НАТО в Мадриде, побывал в разрушенных районах и встретился с Владимиром Зеленским."Он (Стере) посетил особенно пострадавшие районы и пообещал значительную поддержку, в том числе в виде 10 миллиардов норвежских крон", - сообщила телекомпания. На ее сайте размещены фотографии встречи из президентского дворца. "Зеленский сказал, что благодарен за финансовую поддержку, и назвал Норвегию настоящим другом", - отметила телекомпания.
https://ria.ru/20220610/serbiya-1794536980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, норвегия, ситуация в днр и лнр
Норвежский премьер пообещал Украине десять миллионов евро
Премьер Норвегии Стере пообещал выделить Украине десять миллионов евро на восстановление