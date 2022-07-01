https://ria.ru/20220701/nagrada-1799657996.html

В Якутии наградят мужчину, который поймал выпавшего с 12-го этажа ребенка

В Якутии наградят мужчину, который поймал выпавшего с 12-го этажа ребенка - РИА Новости, 01.07.2022

В Якутии наградят мужчину, который поймал выпавшего с 12-го этажа ребенка

МВД Якутии наградит мужчину, который поймал выпавшего с 12-го этажа многоквартирного дома в Якутске ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:47

2022-07-01T17:47

2022-07-01T17:49

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. МВД Якутии наградит мужчину, который поймал выпавшего с 12-го этажа многоквартирного дома в Якутске ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось о том, что прохожий в городе Якутске поймал ребенка, выпавшего из балконного окна на 12-м этаже."МВД Якутии планирует представить к награде 38-летнего Баина Бадмаева, поймавшего 5-летнего мальчика, падающего с 12 этажа в Якутске. Поощрение граждан, проявивших самоотверженность, отзывчивость к чужой беде, гражданскую активную позицию и реагирование в создавшихся нестандартных ситуациях", - сказали в пресс-службе.Как рассказали в ведомстве, за последние годы в МВД России по Якутии поощрили Александра Тертычного - жителя города Ленска, спасшего ребенка от своры собак. Кроме того, был представлен к награде 10-классник Филипп Кириллин, задержавший взрослого мужчину грабителя и удерживавшего правонарушителя до прибытия наряда полиции. "Была награждена и Елена Яковлева - скромная девушка, банковский служащий, оказавшая содействие в розыске 3-классницы", - отметили в пресс-службе.В пресс-службе СУСК РФ по Якутии сообщили РИА Новости, что врачи оценивают состояние выпавшего из окна с высоты двенадцатого этажа ребенка как стабильно тяжелое, у него "травма грудной клетки и живота, отек головного мозга". Следователи ведут проверку.По данным минздрава республики, мужчина госпитализирован в отделение травматологии, его состояние – средней тяжести.

https://ria.ru/20211122/mladenets-1760258676.html

https://ria.ru/20210830/rebenok-1747793159.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика саха (якутия)