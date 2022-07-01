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Расширение границ Москвы в 2012 году

Расширение границ Москвы в 2012 году - РИА Новости, 01.07.2022

Расширение границ Москвы в 2012 году

Москва, являющаяся столицей Российской Федерации, городом федерального значения и административным центром Центрального федерального округа и Московской области РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T01:20

2022-07-01T01:20

2022-07-01T01:21

справки

москва

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Москва, являющаяся столицей Российской Федерации, городом федерального значения и административным центром Центрального федерального округа и Московской области (не входит в ее состав), впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году. На протяжении всего периода развития ее территория расширялась. В первой половине XVI века границей Москвы была Китайгородская стена, затем стала – Белгородская стена, очертания которой повторяет современное Бульварное кольцо. В конце XVI столетия граница города проходила на месте современного Садового кольца. В XVIII-XIXвеках Москва сильно расширилась. Ее границей был Камер-коллежский вал, по которому сейчас проходят участки Третьего транспортного кольца. Будучи столицей СССР, Москва до Великой Отечественной войны (1941-1945) развивалась в пределах Московской окружной железной дороги, построенной в 1903-1908 годах. В 1961 году ее границы были расширены до Московской кольцевой автодороги (МКАД), а в 1983 году город "шагнул" за МКАД, присоединив территории Бутово, Солнцево, Новопеределкино и некоторых деревень. В 1991 году в черту Москвы вошли рабочие поселки Внуково, Восточный, Некрасовка, Рублево, Северный. В новейшей истории России с 1995 по 2012 год прирост населения в Москве составил 2,9 миллиона человек, при этом площадь столицы оставалась неизменной. Это привело к тому, что плотность населения в городе по сравнению с европейскими столицами стала очень высокой – 11 тысяч человек на квадратный километр, а обеспеченность жилплощадью низкой – 19 квадратных метров на человека против 23 в среднем по России.В Москве остро стояла проблема жилищного строительства. Столица давно исчерпала свободные и пригодные для этого земельные участки, и новое строительство было возможно только на землях, которые власти города освобождали, снося устаревшее жилье, на территориях промышленных производств, а также на участках, принадлежащих федеральным землепользователям. К тому же, российские власти планировали создать в Москве международный финансовый центр. Для этого необходимо было улучшить инфраструктуру столицы, включая транспортную. Эксперты неоднократно критиковали организацию транспортных потоков в городе, называя пробки одним из главных препятствий к развитию Москвы и Подмосковья. Многие расширенные и реконструированные в границах города магистрали упирались в узкие подмосковные дороги. Давно назревшая идея о расширении территории столицы была озвучена президентом России Дмитрием Медведевым на Петербургском экономическом форуме в середине июня 2011 года. Он предложил расширить границы Москвы, создав "столичный федеральный округ", и перенести значительную часть госучреждений за пределы существующих границ города. По мнению Дмитрия Медведева, это должно улучшить развитие московского мегаполиса, будет способствовать созданию международного финансового центра в Москве и вообще облегчит жизнь огромному числу людей. Мэр Москвы Сергей Собянин сразу же уточнил, что объединения Москвы и Подмосковья при этом не предполагается. В ходе встречи глав Москвы и Московской области с президентом страны, состоявшейся 11 июля 2011 года, градоначальник сообщил, что территория Москвы будет расширена за счет территорий, ограниченных Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги. По мнению властей Москвы и Подмосковья, выбранная для расширения города территория имеет оптимальное месторасположение для выполнения столичных функций Москвы по совокупности градостроительных, транспортных и экологических факторов. У этого сектора Московской области была сравнительно слабая урбанизация, здесь проживало 250 тысяч человек, а фонд застройки составлял лишь 12 миллионов квадратных метров. Кроме того, исторически на западе – юго-западе Подмосковья размещались объекты, способствующие выполнению Москвой функций столицы, в том числе правительственный аэропорт. Позже было решено территорию города увеличить еще за счет земель на юго-западе Подмосковья, выйдя на границу с Калужской областью. 29 ноября 2011 года главы двух регионов подписали Соглашение об изменении границ между Москвой и областью, а 7 декабря его одобрили депутаты законодательных органов столицы и Подмосковья. 27 декабря Совет Федерации Федерального Собрания РФ утвердил изменение границ Москвы и Московской области. В общей сложности к столице переходило 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа – Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений, входившие в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к Москве отходила часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья, а к Подмосковью – участок в Куркино площадью 1,4 гектара, где располагался центр МЧС по Московской области. На присоединяемых территориях проживало около 223 тысяч человек, там были расположены 112 образовательных учреждений, 20 учреждений здравоохранения, 94 учреждения культуры и пять учреждений социальной защиты. Согласно документу, изменение границ должно было произойти 1 июля 2012 года, до этого срока объявлялся переходный период. От идеи до вступления в силу закона о расширении границ города прошел год. За это время власти Москвы и Подмосковья успели четко определиться с новыми границами "Большой Москвы", административным делением, принять изменения в законодательство, а также определить, как изменится жизнь "новых" жителей столицы. 1 июля 2012 года вступило в силу Соглашение об изменении границ территории Москвы. За счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза с 1,1 тысячи квадратных километров до 2,6 тысячи квадратных километров. Новые территории разделили на два административных округа – Новомосковский и Троицкий, которые стали для Москвы 11-м и 12-м по счету. Префектом обоих округов был назначен Алексей Челышев, руководивший ранее префектурой Юго-Западного округа (с ноября 2013 года эту должность занимает Дмитрий Набокин). Кроме того, в столице появились три вида внутригородских муниципальных образований: муниципальные округа (существующие внутригородские муниципальные образования Москвы), городские округа (присоединенные городские округа) и поселения (присоединенные городские и сельские поселения). В Новомосковский административный округ, который занимает территорию 360 квадратных километров, вошли один городской округ Щербинка и 10 поселений . В Троицкий административный округ, самый большой по площади (1060 квадратных километров) вошли один городской округ Троицк и девять поселений. Все жители Московской области, проживающие на присоединенной территории, автоматически стали москвичами. Для выравнивания доходов "новых" москвичей с остальными жителями столицы городские власти установили на новых территориях наиболее выгодные для граждан налоговые ставки и меры социальной поддержки. Согласно внесенным в 2017 году изменениям в генплан Москвы, к 2035 году на присоединенных территориях планируется создание новых объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры – например, формирование деловых центров в зоне транспортно-пересадочных узлов и новых экономических кластеров. Также предполагается сохранение и развитие объектов производственного назначения, в том числе технопарков, объектов науки и промышленности. От идеи перевезти столичных чиновников на территорию "новой Москвы", построив там "правительственный квартал", отказались из-за технологических и финансовых сложностей. Также передумали строить там Международный финансовый центр. Сегодня Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы превратились в одну из крупнейших в стране строек: быстрыми темпами возводится жилье, объекты социальной инфраструктуры, дороги, реализуются масштабные инвестиционные проекты, строятся новые линии метрополитена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва