https://ria.ru/20220701/mii-2022-1799456340.html

Николаев обратился к участникам Вторых международных интеллектуальных игр

Николаев обратился к участникам Вторых международных интеллектуальных игр - РИА Новости, 01.07.2022

Николаев обратился к участникам Вторых международных интеллектуальных игр

Вторые международные интеллектуальные игры "Yakutia International Science Games-2022", где участвуют 670 школьников из 17 стран мира, стартовали в Якутии,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T06:50

2022-07-01T06:50

2022-07-01T08:29

республика саха (якутия)

общество

якутск

россия

айсен николаев

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ЯКУТСК, 1 июл — РИА Новости. Вторые международные интеллектуальные игры "Yakutia International Science Games-2022", где участвуют 670 школьников из 17 стран мира, стартовали в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев у себя на странице в ВКонтакте.Николаев назвал формат проведения МИИ-2022 уникальным. "Сегодня, 1 июля, в Якутске стартуют II Международные интеллектуальные игры "Yakutia International Science Games-2022". В этом году МИИ собрали 670 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов из 17 стран и 16 регионов России. Это уникальный в мире формат встречи учеников, учителей и ученых в различных способах взаимодействия", — отметил глава республики.Организаторы мероприятия пояснили РИА Новости о том, что очно участвуют школьники из России, Турции, Бразилии, Сербии, Белоруссии, Мексики, дистанционно - дети из 17 стран мира - Казахстана, Индонезии, Румынии, Сингапура, Ирана, ОАЭ, Тайваня (Китай), Таиланда, Словении, США, Кореи. МИИ-2022 собрал учащихся из Республики Саха, Татарстана, Бурятии, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Пензенской, Ярославской, Московской, Липецкой областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Ханты-Мансийского округа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Первые участники прибыли в Якутск 29 июня.Сегодня в Доме дружбы народов в Якутске состоится торжественная церемония открытия II Международных интеллектуальных игр.Ранее генеральный директор некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" Владимир Егоров рассказал РИА Новости, что с 30 июня по 10 июля в Якутии пройдут вторые международные интеллектуальные игры, которые состоят из трех ключевых мероприятий: международной исследовательской школы по STEAM-проектам, школьной научной конференции-конкурса Science Fair и традиционной олимпиады "Туймаада" по математике, физике, химии и информатике.В 2018 году первые Международные интеллектуальные игры собрали в Якутии одаренных детей более чем из полутора десятка стран. В Якутске собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России.

https://ria.ru/20220626/prazdnik-1798247795.html

https://ria.ru/20220624/yakutiya-1797792266.html

якутск

россия

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общество, якутск, россия, айсен николаев