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Российские военные строители возведут в Луганске медцентр на 200 мест - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html
Российские военные строители возведут в Луганске медцентр на 200 мест
Российские военные строители возведут в Луганске медцентр на 200 мест - РИА Новости, 01.07.2022
Российские военные строители возведут в Луганске медцентр на 200 мест
Российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года, сообщили журналистам РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:20
2022-07-01T05:20
специальная военная операция на украине
тимур иванов
луганск
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что новый многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 200 мест. В нем будут оказывать медицинскую помощь жителям Луганска.В военном ведомстве уточнили, что специалисты завершили устройство фундаментной плиты, собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября, а работы ведутся с опережением графика."Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, эндоскопии", — рассказали в Минобороны.Ход строительства социально значимых объектов на территории ЛНР и ДНР проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он посетил строительные площадки медицинского центра в Луганске и квартал жилой застройки в Мариуполе Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220628/donbass-1798803809.html
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луганск
россия
донецкая народная республика
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тимур иванов, луганск, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
05:20 01.07.2022
 
Российские военные строители возведут в Луганске медцентр на 200 мест

Минобороны: военные строители к ноябрю возведут в Луганске медцентр на 200 мест

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Новый медцентр, построенный силами Минобороны для жителей Луганска, начнет работу уже в ноябре текущего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 200 мест. В нем будут оказывать медицинскую помощь жителям Луганска.
В военном ведомстве уточнили, что специалисты завершили устройство фундаментной плиты, собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября, а работы ведутся с опережением графика.
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Ход строительства социально значимых объектов на территории ЛНР и ДНР проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он посетил строительные площадки медицинского центра в Луганске и квартал жилой застройки в Мариуполе Донецкой Народной Республики.
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